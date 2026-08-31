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Muzikal Melayu penuh nostalgia, kisah epik kian bertakhta di hati ramai termasuk Gen Z
Isu hak cipta lagu pop bintang popular jadi hambatan teroka muzikal Melayu sanjung bintang legenda persis ‘Mamma Mia!’
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Mereka datang ke panggung Wild Rice di Funan Centre dengan berkebaya moden rapi dan anggun, siap untuk mengembara masa ke era Tan Sri P. Ramlee, bagi menonton persembahan orkestra dan teater, Tunggu Sekejap.
Saya yakin empat remaja perempuan yang berdiri menanti lif selepas menikmati sajian nostalgia itu dalam kalangan Generasi Z (lahir antara 1997 dengan 2012).
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