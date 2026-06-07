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Naik bas ke KL selepas kerja, SHO nekad uji bakat ‘Big Stage 2026’
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Naik bas ke KL selepas kerja, SHO nekad uji bakat ‘Big Stage 2026’
Kematangan usia tidak patah semangat bakat S’pura terus kejar impian seni
Naik bas ke KL selepas kerja, SHO nekad uji bakat ‘Big Stage 2026’
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Ketika jarum jam menunjukkan 11 malam pada 1 Mei, penyanyi tempatan, SHO, tidak terus pulang sebaik persembahan malamnya berakhir.
Sebaliknya, SHO, atau nama sebenarnya, Nur Shahirah Othman, 30 tahun, yang sebelum ini bekerja sebagai penyanyi kelab malam, bergegas ke stesen MRT Lavender untuk menaiki bas ke Kuala Lumpur (KL), demi menghadiri sesi uji bakat bagi program realiti popular Malaysia, Big Stage 2026, terbitan Astro.
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