Ketika jarum jam menunjukkan 11 malam pada 1 Mei, penyanyi tempatan, SHO, tidak terus pulang sebaik persembahan malamnya berakhir.

Sebaliknya, SHO, atau nama sebenarnya, Nur Shahirah Othman, 30 tahun, yang sebelum ini bekerja sebagai penyanyi kelab malam, bergegas ke stesen MRT Lavender untuk menaiki bas ke Kuala Lumpur (KL), demi menghadiri sesi uji bakat bagi program realiti popular Malaysia, Big Stage 2026, terbitan Astro.