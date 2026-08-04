Selepas menjalani pembedahan jantung akibat saluran arteri tersumbat 80 peratus pada April lalu (2026), penyanyi Datuk Nash kini kembali menjalani kehidupan lebih sihat dengan mutu pernafasan yang jauh lebih baik sehingga membolehkannya menyanyi dengan lebih selesa.

Penyanyi lagu, Pada Syurga Di Wajahmu, itu berkata, perubahan ketara yang dirasainya selepas pembedahan turut meningkatkan keyakinannya untuk terus aktif memenuhi undangan nyanyian.

“Alhamdulillah, sekarang saya lebih sihat. Kalau menyanyi pun saya rasa lebih baik berbanding sebelum ini,” katanya ketika ditemui Berita Harian Malaysia (BHM) pada Majlis Pelancaran Projek Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong, Manila, Filipina di Dewan Seminar Wisma PERKIM Kebangsaan, pada 4 Ogos.

Nash berkata masalah jantungnya dikesan ketika berada di Melaka sebelum doktor menasihatinya supaya menjalani rawatan segera.

“Saya berjumpa doktor dan dimaklumkan saluran jantung sudah tersumbat. Doktor kemudian menasihatkan saya menjalani pembedahan pada hari yang sama.

“Alhamdulillah, saya menjalani pembedahan pada 21 April lalu. Saya dipasang satu stent dan menjalani prosedur belon. Selepas itu, pernafasan saya jauh lebih selesa,” kata penyanyi berusia 67 tahun itu.

Menurut Nash, sebelum menjalani pembedahan, beliau mudah berasa letih dan kurang selesa ketika membuat persembahan.

“Kalau sebelum ini saya cepat penat. Selepas pembedahan, saya dapat rasa aliran pernafasan lebih baik dan itu memudahkan saya menyanyi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Aliff Aziz, digam, televisyen

Isu dakwaan ‘digam’ stesen TV: Aliff Aziz pilih positif, enggan buat spekulasi mengenai rezeki

Aug 3, 2026 | 8:00 PM
Zaqy Mohamad

Zaqy: Kepercayaan, perpaduan mampu bawa masyarakat hadapi dunia tidak tentu

Aug 4, 2026 | 5:30 PM
Seramai 180 penunggang Harley-Davidson menaiki motosikal mereka menuju ke Tanjung Leman, Mersing.

Deruman 180 jentera Harley-Davidson gegar laluan desa Johor, pacu pelancongan rentas sempadan  

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Cik Azhani Fisal, 28 tahun, menjaga anak saudaranya, adik Alwee Faeyza Muhammad Ikram yang kini berusia dua tahun, setelah kehilangan kedua-dua ibu bapanya.

Kisah anak yatim 2 tahun di M’sia yang dijaga mak cik sentuh hati netizen

Jul 9, 2025 | 12:33 PM
Singapura, Noriah Salikin, gim, angkat berat

Nenek 70 tahun ‘power’ angkat berat, ligat senam di gim

May 18, 2025 | 5:30 AM
HADAPI HUKUMAN: Surya Darmadi antara lain menyogok pegawai di Sumatera agar membenarkan syarikatnya menanam pokok kelapa sawit di tanah yang diisytihar sebagai hutan semula jadi. - Foto PEJABAT PENDAKWA RAYA NEGERI TEBO

Rasuah: Taikun dihukum penjara 15 tahun, denda rekod $3.71b

Mar 2, 2023 | 5:30 AM
Skandal dera seks di sekolah Indonesia cetus debat

Skandal dera seks di sekolah Indonesia cetus debat

Apr 30, 2014 | 6:00 AM
Bahan sukatan baru galak ibu bapa bergaul dengan anak

Bahan sukatan baru galak ibu bapa bergaul dengan anak

Jan 3, 2014 | 6:00 AM
Menteri Kanan, Encik Teo Chee Hean memberi ucapan di Majlis Makan Tengah Hari bagi Menghargai Relawan Masyarakat Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) ke-18 pada 28 September. Dalam ucapannya itu, beliau menekankan peri penting kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menangani pengganasan.

SM Teo: Cara tangani pengganasan perlu berubah selaras landskap ancaman

Sep 29, 2024 | 5:30 AM

“Selagi masih diberi kesihatan dan mampu menyanyi, saya akan terus memenuhi undangan,” katanya.

Pada masa sama, Nash berkata, beliau kini perlu lebih berdisiplin dalam menjaga kesihatan termasuk mengawal pemakanan dan mengambil ubat mengikut jadual.

“Doktor menasihatkan saya mengelakkan makanan yang boleh menyebabkan darah menjadi pekat.

“Saya juga perlu mengambil ubat pencair darah sepanjang hayat. Jadi, saya kena lebih berdisiplin kerana pada usia sekarang banyak perkara perlu dijaga,” katanya.

Dalam perkembangan lain, Nash antara selebriti yang menyokong Projek Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong di Manila, Filipina yang digerakkan Muslim Care Malaysia.

Katanya, penglibatan dalam projek itu adalah peluang untuk menyumbang kepada usaha dakwah dan pembangunan masyarakat Islam.

“Bagi saya, ini peluang yang Allah berikan. Apabila diberi ruang mengenali individu yang berjuang dalam kerja kebajikan dan dakwah, kita juga mahu menjadi sebahagian daripada usaha itu.

“Saya mengajak orang ramai sama-sama menyumbang bagi merealisasikan pembinaan pusat Islam ini demi manfaat umat Islam di sana,” katanya.

Laporan berkaitan
4 legenda suara emas ubat rindu dalam konsert ‘otai’ penuh nostalgiaFeb 7, 2025 | 6:03 PM
Meniru itu mudah, jadi pencetus fenomena susahJul 19, 2026 | 5:30 AM
penyanyijantung