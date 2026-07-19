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Meniru itu mudah, jadi pencetus fenomena susah
Meniru itu mudah, jadi pencetus fenomena susah
Impian Jamal Abdillah lihat Osama, Zaki Yamani bina jalan sendiri dalam dunia seni
Meniru itu mudah, jadi pencetus fenomena susah
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Perjalanan seni ikon muzik, Datuk Jamal Abdillah, tidak dibentuk dalam sekelip mata.
Dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai latar belakang agama yang kuat, beliau memilih laluan berbeza apabila menceburi bidang muzik sehingga akhirnya dikenali ramai sebagai Raja Pop Malaysia.
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