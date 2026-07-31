Lebih 15 tahun selepas dipentaskan buat kali pertama, naskhah teater berjudul, Charged, karya Chong Tze Chien kembali menemui penonton, kali ini diarahkan pengarah dan pereka set, Mohd Fared Jainal.

Kepulangan naskhah ini ke pentas membuktikan bahawa isu yang berkaitan dengan perkauman dan prejudis yang diketengahkan masih relevan, malah terasa lebih mengusik dalam konteks masyarakat hari ini.