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Naskhah ‘Charged’ bongkar realiti di sebalik keharmonian antara kaum di S’pura
Naskhah ‘Charged’ bongkar realiti di sebalik keharmonian antara kaum di S’pura
Kembali selepas 15 tahun, pementasan Teater Ekamatra berlatar kem tentera masih relevan, tema dekat di hati
Naskhah ‘Charged’ bongkar realiti di sebalik keharmonian antara kaum di S’pura
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Jul 31, 2026 | 5:30 AM
Lebih 15 tahun selepas dipentaskan buat kali pertama, naskhah teater berjudul, Charged, karya Chong Tze Chien kembali menemui penonton, kali ini diarahkan pengarah dan pereka set, Mohd Fared Jainal.
Kepulangan naskhah ini ke pentas membuktikan bahawa isu yang berkaitan dengan perkauman dan prejudis yang diketengahkan masih relevan, malah terasa lebih mengusik dalam konteks masyarakat hari ini.
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