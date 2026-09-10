Pelakon dan peragawati Malaysia, Nora Danish, terpaksa membatalkan perancangannya untuk terbang ke Jakarta, Indonesia pada 6 September susulan penutupan sementara Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta akibat gangguan abu gunung berapi.

Nora, 44 tahun, atau nama sebenarnya Nora Mohd Danish Hanif, sepatutnya berlepas menaiki pesawat Batik Air pada 11.45 pagi bagi menjayakan rakaman podcast, Habis Cerita, di negara jiran berkenaan.

Menurut hantaranya dalam wadah Threads, Nora berkongsi keadaan cemas apabila beliau tiba di lapangan terbang sebelum dimaklumkan mengenai pembatalan semua jadual penerbangan ke ibu kota Indonesia itu secara mendadak.

“Saya sepatutnya pergi ke Jakarta untuk penggambaran podcast, tetapi penerbangan dibatalkan susulan letusan Gunung Anak Krakatau yang menjejaskan operasi lapangan terbang di sana.

“Namun, saya bersyukur tidak terkandas di sana memandangkan banyak urusan kerja yang perlu diselesaikan di sini.

“Rakaman podcast itu bagaimanapun tetap diteruskan kerana hos Datuk Rossa dan Natasha Ozeir serta barisan artis lain sememangnya sudah berada di Jakarta,” katanya kepada Harian Metro.

Podcast itu bukanlah merupakan kali pertama beliau sepatutnya bergandingan dengan barisan artis Indonesia.

Nora pernah membintangi filem, Bukan Cinta Malaikat, arahan Aziz M. Osman, yang turut menampilkan pelakon dari Indonesia seperti Fachri Albar dan Donita.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
EnterpriseSG Boston, syarikat Singapura AS, perniagaan antarabangsa

EnterpriseSG buka pejabat di Boston, beri lebih sokongan bagi syarikat S’pura di AS

Sep 10, 2026 | 4:38 PM
Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad.

Polis Johor tahan 3 lelaki dalam kes pecah kereta S’pura, di Desaru

Sep 10, 2026 | 3:53 PM
AI generatif, asatizah, MUIS

MUIS giat latih asatizah dalam penggunaan AI untuk bantu tangani kekeliruan agama

Sep 9, 2026 | 4:36 PM
komen perkauman, banjir Nepal, Singapore Airlines

Polis siasat 5 individu kaitan komen berbaur perkauman, banjir Nepal, perjanjian SIA-Air India

Sep 9, 2026 | 3:45 PM
wanita didakwa, Akta Ketenteraman Awam, bantahan

Enam wanita dikenakan 17 tuduhan berhubung perarakan, perhimpunan awam tanpa permit

Sep 9, 2026 | 5:32 PM
Menurut laporan portal berita Free Malaysia Today (FMT) pada 9 September, sumber memaklumkan Lembaga Pengampunan dijangka membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak.

Lembaga Pengampunan M’sia mesyuarat 11 Sep, pengampunan Najib antara agenda

Sep 9, 2026 | 4:45 PM
Kem Bola Sepak Singa Legends, Fandi, pemain muda

Peluang pemain cilik timba ilmu dari wira bola sepak S’pura

Sep 8, 2026 | 4:15 PM
pertandingan Penterjemah Pintar 2026, Heidi Qaysara Muhamad Helmi dan Mohamed Adam Luqman Mohamed Fadhilad, Meja Conteng, Jawatankuasa Penterjemahan Nasional (NTC) dan Jawatankuasa Bulan Bahasa

Penterjemah Pintar pupuk keyakinan dwibahasa murid

Aug 10, 2026 | 5:30 AM
Malaysia, Myanmar, Rohingya, pelarian, refugees, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor, UNHCR

M’sia akan hantar 5,000 pelarian pulang ke Myanmar

Jul 30, 2026 | 1:18 PM
Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16, Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi

PRN Johor: Kemenangan besar BN tamparan psikologi buat PH

Jul 12, 2026 | 3:49 PM

Beliau turut pernah membawa watak sebagai Sheila dalam siri filem popular, Surga yang Tak Dirindukan 2, di mana beliau bergandingan dengan Raline Shah, Fedi Nuril dan Laudya Cynthia Bella.

Ibu kepada dua cahaya mata itu turut menzahirkan rasa simpati dan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk tempatan serta rakan-rakan yang terjejas susulan bencana alam berkenaan.

“Sejujurnya saya sangat sedih melihat situasi yang berlaku. Sebagai negara jiran, kita harus menunjukkan rasa prihatin dan mendoakan keselamatan mereka.

“Saya mendoakan agar rakan-rakan serta sesiapa sahaja yang terkandas di lapangan terbang di Jakarta dapat pulang ke tanah air dengan selamat.

“Dalam pada itu, elakkan menyebarkan berita yang belum disahkan dan sentiasa merujuk kepada pihak berkuasa,” tambahnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Nora Danish pilih kekal kawan dengan Mickey Ayo dek kurang persefahamanApr 30, 2026 | 5:28 PM
Dengar perkongsian perjalanan rohani Amy Search, Nora Danish, EllaNov 12, 2024 | 2:49 PM
nora danishJakarta