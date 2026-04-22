Topic followed successfullyGo to BHku
Apr 22, 2026 | 12:24 PM
Norish Karman hanya impikan kereta MPV, tiada niat ingin beli
Pelakon asal Singapura, Norish Karman berkata kenyataan mahu memiliki kenderaan pelbagai guna (MPV) bernilai RM150,000 ($48,195) hanya sekadar angan-angan. - Foto BHM
Pelakon asal Singapura, Norish Karman, 51 tahun, menjelaskan kenyataan mahu memiliki kenderaan pelbagai guna (MPV) bernilai RM150,000 ($48,195) hanya sekadar angan-angan.
Norish yang kini menetap di Malaysia bersama anak-anaknya berkata, isu mengenai kenderaan itu tidak sepatutnya diperbesarkan, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).
