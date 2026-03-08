SPH Logo mobile
‘Raya di Kampung’ Mell Sakura kongsi detik Aidilfitri sebagai mualaf

Hiburan
Pengguna Berdaftar

Vokalis kumpulan Sakura sibuk siapkan album baru, ubati rindu peminat setia
sakurabandgegar vaganzaLagu Raya
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

mell sakura, gv12
Selepas berhijrah dengan imej berhijab, vokalis kumpulan Sakura, Mell Sakura, mengakui kehidupannya kini terasa lebih damai dan membahagiakan. - Foto ASTRO

Penantian panjang peminat kumpulan Sakura akhirnya terubat apabila vokalis kumpulan Sakura dan pemenang tempat kelima Gegar Vaganza 12 (GV12), Mell Sakura, buat kali pertama tampil dengan lagu Raya terbaharu berjudul, Raya Di Kampung, ciptaan dan lirik hasil sentuhan beliau sendiri.

Mell, atau nama sebenarnya, Melly Matius, 37 tahun, menyifatkan lagu tersebut sebagai hadiah istimewa buat peminat setianya yang tidak pernah jemu memberikan sokongan, bahkan selepas program GV12 melabuhkan tirainya pada 18 Januari.

sakurabandgegar vaganzaLagu Raya
