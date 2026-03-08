Penantian panjang peminat kumpulan Sakura akhirnya terubat apabila vokalis kumpulan Sakura dan pemenang tempat kelima Gegar Vaganza 12 (GV12), Mell Sakura, buat kali pertama tampil dengan lagu Raya terbaharu berjudul, Raya Di Kampung, ciptaan dan lirik hasil sentuhan beliau sendiri.