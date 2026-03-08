‘Raya di Kampung’ Mell Sakura kongsi detik Aidilfitri sebagai mualaf
Pengguna Berdaftar
‘Raya di Kampung’ Mell Sakura kongsi detik Aidilfitri sebagai mualaf
Vokalis kumpulan Sakura sibuk siapkan album baru, ubati rindu peminat setia
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Selepas berhijrah dengan imej berhijab, vokalis kumpulan Sakura, Mell Sakura, mengakui kehidupannya kini terasa lebih damai dan membahagiakan. - Foto ASTRO
Penantian panjang peminat kumpulan Sakura akhirnya terubat apabila vokalis kumpulan Sakura dan pemenang tempat kelima Gegar Vaganza 12 (GV12), Mell Sakura, buat kali pertama tampil dengan lagu Raya terbaharu berjudul, Raya Di Kampung, ciptaan dan lirik hasil sentuhan beliau sendiri.
Mell, atau nama sebenarnya, Melly Matius, 37 tahun, menyifatkan lagu tersebut sebagai hadiah istimewa buat peminat setianya yang tidak pernah jemu memberikan sokongan, bahkan selepas program GV12 melabuhkan tirainya pada 18 Januari.
Laporan berkaitan
Jaclyn Victor kongsi rahsia bahagia sebagai isteri kali keduaJan 28, 2026 | 5:30 AM
Dianggap ‘fashionista,’ Syafinaz rebut peluang teroka gaya baruMar 1, 2026 | 5:30 AM