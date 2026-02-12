Siapa sangka hanya dengan sehelai pakaian dalam, suasana sunyi sebuah kampung boleh bertukar menjadi riuh-rendah?

Bayangkan keberanian serta kekecohan yang pernah dipaparkan dalam filem, La Luna (2023), arahan M Raihan Halim, di layar lebar itu kini diterjemahkan ke pentas teater, dengan setiap pergolakan emosi dan konflik dapat disaksikan secara langsung di depan mata.