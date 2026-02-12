Rumah terbuka ‘Pesta Raya 2026’, saji temasya seni penuh warna
Naskhah filem ‘La Luna’ dibawa ke pentas, Datuk Zainal Abidin rai 50 tahun dalam industri muzik
Feb 12, 2026 | 3:05 PM
Esplanade menugaskan kumpulan teater mapan, Teater Ekamatra, mengadaptasikan naskhah filem, ‘La Luna’, arahan M Raihan Halim, ke pentas ‘Pesta Raya 2026’. - Foto ESPLANADE – TEATER DI PESISIRAN
Siapa sangka hanya dengan sehelai pakaian dalam, suasana sunyi sebuah kampung boleh bertukar menjadi riuh-rendah?
Bayangkan keberanian serta kekecohan yang pernah dipaparkan dalam filem, La Luna (2023), arahan M Raihan Halim, di layar lebar itu kini diterjemahkan ke pentas teater, dengan setiap pergolakan emosi dan konflik dapat disaksikan secara langsung di depan mata.
