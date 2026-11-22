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Sekilas Berita
Selepas 30 tahun di udara, Junaidah Eksan setia jadi ‘Hambateman’ pendengar
Selepas 30 tahun di udara, Junaidah Eksan setia jadi ‘Hambateman’ pendengar
Penyiar radio sambilan Warna 942 tidak gentar pelajari teknologi baharu, hargai sokongan peminat
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Foto MEDIACORP
Foto ihsan JUNAIDAH EKSAN
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Selepas 30 tahun di udara, Junaidah Eksan setia jadi ‘Hambateman’ pendengar
Ketika diminta untuk berpindah dari stesen radio Mediacorp Ria 897 ke Warna 942 pada lewat 1990-an, penyiar radio sambilan, Junaidah Eksan berasa agak sedih kerana menganggap dirinya masih muda untuk bertugas di stesen radio yang dikenali dengan pendengar lebih matang.
“Saya dipilih untuk berpindah ke Warna selepas lima tahun bertugas di Ria. Ketika itu saya hanya berusia 23 tahun.
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