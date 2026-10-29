Meskipun tidak berjaya merangkul gelaran juara, tiga finalis Anugerah 2026, Banie, Izzan Adlan dan Alfan Ryan, tetap meninggalkan kesan tersendiri menerusi persembahan masing-masing pada malam kemuncak pertandingan itu, 27 Oktober.

Pertandingan tersebut disiarkan secara langsung menerusi saluran Mediacorp Suria.

Bagi penyanyi muda, Izzan, 24 tahun, keadaan kesihatan yang kurang mengizinkan menyebabkan beliau tidak dapat memberikan persembahan terbaik, tetapi tetap berpuas hati dengan usaha yang dicurahkan.

Izzan dilaporkan mengalami demam panas sejak peringkat separuh akhir pertandingan pada 13 Oktober.

Pada pentas akhir, Izzan menyanyikan lagu, Lagu Untukmu, nyanyian asal kumpulan Meet Uncle Hussain, diiringi pemain gitar, Romey Helven.

Bagi pusingan duet pula, Izzan bergandingan dengan naib juara Anugerah 2001 dan juara Gegar Vaganza 12 (GV12), Iskandar Ismail, untuk menyampaikan lagu Mahakarya Cinta yang dipopularkan Faizal Tahir.

Meskipun berdepan keterbatasan vokal ketika itu, Izzan tetap menyampaikan lagu cinta tersebut dengan penuh penghayatan dan emosi.

Namun, begitulah lumrah bergelar penyanyi, biarpun diuji dengan keadaan kesihatan yang kurang mengizinkan, komitmen untuk memberikan persembahan terbaik dan menghiburkan peminat tetap menjadi keutamaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Encik Ling Tian Soon (tengah), bergambar bersama wakil persatuan dan agensi kerajaan selepas mempengerusikan  Mesyuarat Pelancongan Kesihatan Negeri Johor di Kota Iskandar.

Pelancong kesihatan dari S’pura ke Johor meningkat

Oct 29, 2026 | 7:38 PM
‘Roots & Routes: The Wakaf Jamae Heritage Trail’, pelajar madrasah, tapak warisan dan wakaf, Masjid Jamae Chulia, Masjid Al-Abrar, Jamae Chulia Heritage

160 belia, ibu bapa ikuti jejak warisan wakaf India Islam S’pura

Oct 29, 2026 | 7:27 PM
keganasan rumah tangga, MSF, Pasukan Tindak Balas Kecemasan Keganasan Rumah Tangga

Pasukan kecemasan MSF tangani lebih 1,400 kes keganasan rumah tangga pada 2025

Oct 29, 2026 | 6:00 PM
Bagi Anggota Kerahan Perkhidmatan Negara (NSMen), Koperal (CPL) Mohammad Hafiz Mohammad Marzuki, pengalaman menyertai Latihan Wallaby (XWB) 2026 bersama rakan-rakan seperjuangan menyeronokkan, meskipun cuaca panas menambahkan kepenatan sepanjang latihan.

Baru 3 hari bergelar suami, anggota 408 SAR terbang ke Australia jalani Latihan Wallaby

Oct 29, 2026 | 6:00 PM
terumbu, orang laut, kafe

Kafe sajian Orang Pulau terima sambutan hangat, terpaksa masak tiga kali ganda

Oct 28, 2026 | 6:26 PM
Rofizano Zaino (Rofi), 56 tahun, merupakan antara enam seniman visual berusia 24 hingga 56 tahun yang terpilih untuk kohort sulung ‘Program Pemacu Artis’ (AAA) anjuran pertubuhan bukan meraih untung, Artery.

Seniman orak langkah olah karya gabung kuasa seni silat

Oct 26, 2026 | 5:30 AM
The Mad Sailors, fish and chips, kafe halal Singapura, Hayley Ridgewell, Sufi Hassan

Selepas empat tahun menyepi, The Mad Sailors kembali

Oct 9, 2026 | 4:08 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (tengah).

Pelan pembangunan khusus pacu Johor tuju negeri maju 2030

Jun 23, 2026 | 2:18 PM
ikmal amry, pelakon, magsa cabul, gangguan seksual

Pelakon Ikmal Amry dedah jadi mangsa cabul sejak kecil

May 15, 2026 | 1:58 PM
Buku, ‘Maafkan Saya’, semai nilai saling bermaafan, persahabatan kanak-kanak

Buku ‘Maafkan Saya’ semai nilai akui silap, terap persahabatan

Nov 10, 2025 | 5:30 AM

Sebagaimana yang dikomen juri undangan khas, Aina Abdul:

“Sebagai penyanyi, memang biasa kalau tiba-tiba jatuh sakit pada hari persembahan.

“Tapi, tanggungjawab kita adalah untuk tidak tunjukkan yang kita sedang sakit, dan anda berjaya lakukannya dengan sangat baik.”

Lebih menyentuh hati, ibunya, Juzana Rahiman, yang menghidap angin ahmar hadir buat kali pertama untuk menyaksikan persembahannya secara langsung.

Izzan bersama ibunya, Juzana Rahiman, yang hadir buat kali pertama untuk memberikan sokongan kepada anaknya pada malam kemuncak ‘Anugerah 2026’, yang diadakan pada 27 Oktober di Mediacorp Campus, meskipun berdepan masalah kesihatan akibat angin ahmar.
Izzan bersama ibunya, Juzana Rahiman, yang hadir buat kali pertama untuk memberikan sokongan kepada anaknya pada malam kemuncak ‘Anugerah 2026’, yang diadakan pada 27 Oktober di Mediacorp Campus, meskipun berdepan masalah kesihatan akibat angin ahmar. - Foto TANGKAP LAYAR VIDEO AININ ALFIYANI JAILANI

Juzana, 53 tahun, dipapah teman Izzan, yang juga penyanyi, Faiz Zikry, 26 tahun, seminit sebelum siaran secara langsung dimulakan.

Suasana malam kemuncak turut dimeriahkan dengan kehadiran bekas peserta Anugerah 2026 yang hadir memberikan sokongan kepada finalis sekali gus rakan seperjuangan mereka.

Selain Izzan, finalis lain, Banie, atau nama sebenarnya, Nur Hanani Nordin, 22 tahun; dan Alfan, 20 tahun.

Pada malam kemuncak itu, Nada Fitri, 25 tahun, dinobatkan sebagai juara Anugerah 2026, manakala Farras Qushayyi, 28 tahun, meraih tempat kedua selaku naib juara.

Bekas peserta Anugerah 2026 yang hadir termasuk Chariska Diva Anugerah, 22 tahun; Falisha Mustafa, 22 tahun; Hirza Haizal, 25 tahun; Syafiqah Aziz, 29 tahun; Firdaus Senin, 30 tahun; dan Halqi, 30 tahun.

Bekas peserta ‘Anugerah 2026’ turut hadir memberikan sokongan kepada finalis pada malam kemuncak pertandingan di Mediacorp Campus, 27 Oktober lalu, sekali gus mencerminkan semangat setiakawan yang terjalin sepanjang pertandingan. Mereka ialah (dari kiri) Banie, Chariska Diva Anugerah, Akif, Alfan Ryan, Hirza Haizal, Firdaus Senin, dan Izzan Adlan (depan). Tiada dalam gambar ialah Syafiqah Aziz dan Falisha Mustafa.
Bekas peserta ‘Anugerah 2026’ turut hadir memberikan sokongan kepada finalis pada malam kemuncak pertandingan di Mediacorp Campus, 27 Oktober lalu, sekali gus mencerminkan semangat setiakawan yang terjalin sepanjang pertandingan. Mereka ialah (dari kiri) Banie, Chariska Diva Anugerah, Akif, Alfan Ryan, Hirza Haizal, Firdaus Senin, dan Izzan Adlan (depan). Tiada dalam gambar ialah Syafiqah Aziz dan Falisha Mustafa. - Foto BH oleh FANDY RAZAK

Kehadiran mereka sekali gus mencerminkan semangat setiakawan dan hubungan erat yang terjalin sepanjang 10 minggu pertandingan anjuran Mediacorp Suria itu.

Artis tempatan seperti Awi Rafael, Hetty Sarlene, Yanni Bakri, Nurul Aini dan Rahila Rashun, turut menyerikan malam kemuncak itu.

Menerusi satu hantaran di Instagram Story, Rahila, 29 tahun, meluahkan rasa bangga terhadap kejayaan juara Anugerah 2026, Nada, selepas melalui pelbagai suka duka bersama sejak sesi uji bakat hingga ke pentas akhir.

Kededuanya sudah saling mengenali sejak peraduan serantau, D’Academy Asia 3, pada 2017.

“Nada, jauh sudah perjalanan kau. Kau dah buat yang terbaik sepanjang Anugerah.

“Jadi, jangan sia-siakan setiap peluang yang datang selepas ini,” tulisnya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Nada Fitri dinobat juara ‘Anugerah 2026’ pada hari lahir ke-25Oct 28, 2026 | 6:08 PM
‘Janji manis’ jerat Izzan Adlan tertipu dalam industri muzik Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Farras suntik selera sendiri dalam lagu untuk tambat hati juri di ‘wildcard’Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Episod pahit ‘D Academy Asia’ dorong Nada Fitri buru juara ‘Anugerah 2026’Oct 18, 2026 | 5:30 AM
anugerahMediaCorpfinalis