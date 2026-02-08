SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Sezairi impikan kehidupan lebih tenang pada 2026

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Hiburan
Pengguna Berdaftar

Sezairi impikan kehidupan lebih tenang pada 2026

sezairiSezairi SezaliDUNIA HIBURANpenyanyi Singapura
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Sezairi impikan kehidupan lebih tenang pada 2026

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
sezairi sezali
Penyanyi sekali gus penggubah lagu, Sezairi Sezali tubuhkan label rakaman sendiri, Offlane Records, pada 2025. - Foto MEDIACORP

Perjalanan ulang-alik dari Jakarta ke Singapura telah menjadi sebahagian hidup penyanyi asal Kota Singa, Sezairi Sezali, demi memenuhi tuntutan kerjaya seni yang kini melebarkan sayap di Indonesia.

“Sejujurnya, saya seronok berulang-alik. Tak dinafikan, lapangan terbang di Jakarta kini sudah seperti Changi. Ada kalanya, saya sudah tidak dapat membezakan lagi antara keduanya,” seloroh Sezairi, 38 tahun, dalam wawancara ringkas bersama Berita Minggu (BM).

Laporan berkaitan
Sezairi selami sejarah keluarga, satukan identiti dalam album terbaruFeb 8, 2026 | 5:30 AM
Hady luah rasa ‘patah seribu’ dalam laguMay 22, 2025 | 9:40 PM
sezairiSezairi SezaliDUNIA HIBURANpenyanyi Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg