Perjalanan ulang-alik dari Jakarta ke Singapura telah menjadi sebahagian hidup penyanyi asal Kota Singa, Sezairi Sezali, demi memenuhi tuntutan kerjaya seni yang kini melebarkan sayap di Indonesia.

“Sejujurnya, saya seronok berulang-alik. Tak dinafikan, lapangan terbang di Jakarta kini sudah seperti Changi. Ada kalanya, saya sudah tidak dapat membezakan lagi antara keduanya,” seloroh Sezairi, 38 tahun, dalam wawancara ringkas bersama Berita Minggu (BM).