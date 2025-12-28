SPH Logo mobile
Sharifah Amani: Kekuatan seorang ibu, jiwa seorang seniman

Pelakon filem ‘Sepet’ temui kematangan baru selepas bergelar ibu kepada seorang cahaya mata lelaki
Dec 28, 2025 | 5:30 AM
sharifah amani, pelakon wanita Malaysia
Pelakon prolifik Malaysia, Sharifah Amani, akur menjadi seorang ibu tidak menghambat kelangsungan kerjaya seni. Baru-baru ini, beliau turut dijemput menjadi juri jemputan bagi program realiti Singapura, ‘Berani Lakon!’. - Foto MEDIACORP

Selepas bergelar ibu, pelakon prolifik Malaysia, Sharifah Amani Syed Zainal Rashid Al-Yahya, 39 tahun, akur status barunya tidak menghambat kerjaya seni.

“Alhamdulillah, di Malaysia, pelakon wanita yang sudah berkeluarga tetap meneruskan kerjaya lakonan. Ramai yang membuktikan ia bukan halangan. Namun, sebagai wanita yang membina keluarga, ada cabaran tersendiri. Cabaran setiap kami berbeza, dan saya masih mencari apa yang paling sesuai untuk diri,” katanya.

