“Alhamdulillah, di Malaysia, pelakon wanita yang sudah berkeluarga tetap meneruskan kerjaya lakonan. Ramai yang membuktikan ia bukan halangan. Namun, sebagai wanita yang membina keluarga, ada cabaran tersendiri. Cabaran setiap kami berbeza, dan saya masih mencari apa yang paling sesuai untuk diri,” katanya.