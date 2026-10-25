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Sekilas Berita
Surat ‘tawaran emas’ buat Fadli Kamsani jatuh cinta pada bidang penyiaran
Surat ‘tawaran emas’ buat Fadli Kamsani jatuh cinta pada bidang penyiaran
Kini galas tanggungjawab sebagai Ketua Ria 897, ingin ubah tanggapan terhadap radio
Foto MEDIACORP
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Surat ‘tawaran emas’ buat Fadli Kamsani jatuh cinta pada bidang penyiaran
Siapa sangka satu surat ‘tawaran emas’ bakal mengubah perjalanan kerjaya penyiar radio Mediacorp Ria 897, Fadli Kamsani dalam bidang hiburan tempatan.
Selepas menyertai pertandingan adu bakat, Anugerah Skrin 2016, Fadli diberikan kepercayaan untuk membintangi beberapa drama bersiri termasuk Dara Zara dan Mamaku Sayang serta menjadi pengacara bagi beberapa rancangan maklumat seperti Jasa Aktivis dan Misi Wira Bahasa.
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