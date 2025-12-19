Selepas mula mengendalikan rancangan Singa Maksima di udara, penyiar radio Mediacorp Ria 897, Ezam Ernady, dapat memahami dengan lebih mendalam perjalanan yang dilalui pemuzik tempatan untuk menempa nama dan meraih kejayaan dalam bidang hiburan.
“Menerusi sesi temu bual dengan bakat tempatan yang terdiri daripada penggubah lagu, penyanyi dan pemuzik, saya dapat mempelajari bagaimana mereka bekerja keras untuk bertahan dalam industri seni tempatan.
