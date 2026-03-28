Syed Saddiq dan Bella Astillah bertunang
Mar 28, 2026 | 10:34 AM
Syed Saddiq bergambar dengan Bella Astillah sempena Hari Raya Aidilfitri yang diterbitkan di media sosial pada 23 Mac. Bersama mereka ialah anak-anak Bella, (Dari kiri) Ayden Adrian dan Ara Adreanna. - Foto FACEBOOK SYED SADDIQ SYED ABDUL RAHMAN
MUAR, JOHOR: Anggota Parlimen Muar dan mantan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah mengumumkan pertunangannya dengan penyanyi dan pelakon Bella Astillah.
Beliau, 33 tahun, mengakhiri spekulasi mengenai hubungannya dengan Bella apabila menerbitkan kiriman video di media sosial pada 28 Mac.
