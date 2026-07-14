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Tanpa penaja ‘Big Stage X Rocketfuel’ bak hilang kuasa lonjakan
Tanpa penaja ‘Big Stage X Rocketfuel’ bak hilang kuasa lonjakan
Program realiti bakat Astro masih ketandusan persembahan ikonik meski sudah di minggu ke-3
Tanpa penaja ‘Big Stage X Rocketfuel’ bak hilang kuasa lonjakan
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Jul 14, 2026 | 4:58 PM
Apabila saya menonton semula persembahan musim Big Stage terdahulu di YouTube, saya teringat mengapa program realiti anjuran Astro itu, begitu mengujakan.
Ada persembahan yang membuatkan mata kita tidak berkelip kerana peserta tampil habis-habisan, baik dari segi vokal mahupun persembahan.
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