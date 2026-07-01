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Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ bukan sahaja tuntut suara lunak tapi identiti unik peserta
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Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ bukan sahaja tuntut suara lunak tapi identiti unik peserta
Tanda tanya hanya mengapa tiada peserta S’pura atau Indo seperti edisi sebelum ini
Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ bukan sahaja tuntut suara lunak tapi identiti unik peserta
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Jul 1, 2026 | 5:30 AM
Ramai peserta memiliki suara yang baik, namun itu sahaja tidak lagi mencukupi untuk menyerlah dalam pertandingan realiti di seberang Tambak iaitu, Big Stage X Rocketfuel, terbitan Astro.
Dalam era media sosial yang mudah melonjakkan nama penyanyi muda hanya kerana tular, apa yang benar-benar membezakan peserta ialah keupayaan mereka membina identiti tersendiri serta meninggalkan kesan kepada penonton.
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