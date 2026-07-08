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Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ mula panas, masih menanti aura bintang
Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ mula panas, masih menanti aura bintang
Tema ‘Amplify’ uji upaya imbangi vokal dan tari, namun, komen juri tetap dipuji
Pentas ‘Big Stage X Rocketfuel’ mula panas, masih menanti aura bintang
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Jul 8, 2026 | 5:30 AM
Jika minggu pertama meninggalkan tanda tanya tentang hala tuju pertandingan realiti di seberang Tambak, Big Stage X Rocketfuel, anjuran Astro, minggu kedua pula mula memperlihatkan gambaran yang lebih jelas.
Namun begitu, satu persoalan masih lagi belum terjawab dalam fikiran saya iaitu, ‘Di manakah peserta yang memiliki aura seorang bintang?’
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