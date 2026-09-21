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Sekilas Berita
Terhibur rentak rencam di ‘Geylanggang Dikir 2026’
Terhibur rentak rencam di ‘Geylanggang Dikir 2026’
Semua kumpulan perlu sajikan persembahan berkaitan tema ‘Dikir Barat Warisan Budaya Kita’
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Foto MAKYONG KEDEK
Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK SDBF GABUNGAN
Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK SDBF GABUNGAN
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Terhibur rentak rencam di ‘Geylanggang Dikir 2026’
Baru-baru ini dunia dikir barat telah kembali beralunan di pentas Geylanggang Dikir 2026 di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 12 September.
Diisi dengan persembahan daripada 15 kumpulan dan diiringi dengan sorakan yang mengisi ruang, penonton yang hadir tidak lepas daripada dihiburkan dengan persembahan dengan ‘konsep’ yang rencam.
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