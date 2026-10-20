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Sekilas Berita
Trio singkap nostalgia, kisah di sebalik lagu
Trio singkap nostalgia, kisah di sebalik lagu
Rayhul, Rifaah dan Rico bawa penonton selami kenangan, kisah keluarga dan perjalanan seni menerusi persembahan intim
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Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 20, 2026 | 9:33 AM
Sekilas Berita
Trio singkap nostalgia, kisah di sebalik lagu
Suasana tenang lagi intim menyelubungi Studio Sri Warisan di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 11 Oktober, seolah-olah mengundang setiap hadirin melupakan sejenak hiruk-pikuk kehidupan di luar dan menikmati alunan muzik dengan santai.
Di ruang persembahan yang sederhana namun cukup memikat itu, sepanduk bertulis 222 Fasa Tiga, menghiasi latar pentas.
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