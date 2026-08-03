Babak memakan nanas dalam filem ringkas, Buah, menjadi antara pengalaman yang sukar dilupakan pelakon dan penulis tempatan, Tysha Khan.

Manakan tidak?

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