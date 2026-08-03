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Tysha Khan tahan pedih ekzema demi filem ringkas ‘Buah’
Tysha Khan tahan pedih ekzema demi filem ringkas ‘Buah’
Hasil lakonan cemerlang, raih anugerah Pelakon Terbaik dalam Festival Filem Antarabangsa S’pura ke-36
Tysha Khan tahan pedih ekzema demi filem ringkas ‘Buah’
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Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Babak memakan nanas dalam filem ringkas, Buah, menjadi antara pengalaman yang sukar dilupakan pelakon dan penulis tempatan, Tysha Khan.
Manakan tidak?
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