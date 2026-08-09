Nama pelakon tempatan, Norman Ishak, tidak asing lagi dalam industri seni tempatan, apatah lagi dengan kebolehannya menghidupkan pelbagai jenis watak.

Bermula sebagai pelakon cilik, Norman, 38 tahun, mengakui dunia lakonan menjadi satu-satunya kerjaya yang dikenalinya sejak kecil.

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