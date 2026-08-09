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Walau terhiris jari, Norman Ishak tidak temu titik ‘henti’ dalam lakonan
Kongsi pengalaman bergelut cari jati diri ketika remaja, kini tidak takut berkata ‘tidak’
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Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Nama pelakon tempatan, Norman Ishak, tidak asing lagi dalam industri seni tempatan, apatah lagi dengan kebolehannya menghidupkan pelbagai jenis watak.
Bermula sebagai pelakon cilik, Norman, 38 tahun, mengakui dunia lakonan menjadi satu-satunya kerjaya yang dikenalinya sejak kecil.
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