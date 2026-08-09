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Kenali sisi menarik Norman Ishak
Pelakon tempatan, Norman Ishak, bukan sahaja dikenali menerusi bakat lakonan, malah sifatnya yang merendah diri dan sederhana membuatkan beliau disenangi ramai. - Foto ihsan NORMAN ISHAK
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Aug 9, 2026 | 5:30 AM
Berkecimpung dalam dunia seni sejak kecil, masih banyak sisi kehidupan pelakon tempatan, Norman Ishak, 38 tahun, yang jarang dikongsikan kepada peminat.
Berikut enam fakta menarik yang dikongsikan kepada Berita Minggu (BM) mengenai pemenang anugerah Pelakon Lelaki Terbaik – Drama Bersiri; Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik – Telefilem/Antologi; dan Personaliti Lelaki Paling Popular pada Pesta Perdana 2025:
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