AMPANG: Penyanyi terkenal, Yuna, melakar sejarah tersendiri apabila menjadi artis Malaysia pertama melepasi 1 bilion penstriman di platform Spotify.

Yuna, atau nama sebenarnya, Yunalis Mat Zara’ai, 40 tahun, mengakui pencapaian itu tidak pernah terlintas dalam fikirannya kerana selama ini beliau berkarya demi kepuasan diri dan minat terhadap seni muzik.