Pelakon Zara Zya, memperkenalkan koleksi baju kurung terkini semasa acara dagangan ‘Celebfest Ramadan 2026’ di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec, pada 28 Februari, di samping menjual barang makanan seperti kuih gunting dan sambal hijau ikan bilis, hasil air tangan sendiri. - Foto BH oleh AININ ALFIYANI JAILANI