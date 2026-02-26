Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelakon Malaysia, Zarynn Min, tidak mengendahkan ketika dilabel ‘muka bersepah’ kerana sering muncul di kaca televisyen oleh segelintir pihak di media sosial. - Foto INSTAGRAM HIBGLAM

Pelakon Malaysia, Zarynn Min tidak mengendahkan ketika dilabel ‘muka bersepah’ kerana sering muncul di kaca televisyen oleh segelintir pihak di media sosial.

Sebaliknya, Zarynn atau nama sebenarnya, Noraszarinawati Tumin, 46 tahun, berpendirian tindakannya mempromosikan diri secara terbuka adalah usaha wajar demi kelangsungan kerjaya seni.

Menurutnya, penggunaan tanda pagar #ZarynnNakJobShooting di laman Instagram bukan bertujuan meraih simpati.

Bagaimanapun, ia merupakan strategi pemasaran peribadi untuk memudahkan pihak penerbitan mengenal pasti ketersediaannya.

“Saya bukan merintih, tapi itu cara saya pasarkan diri sendiri. Ada juga yang tanya, ‘Tak malu ke buat macam itu?’

“Bagi saya, ini cara mudah untuk beritahu pihak penerbitan yang saya ‘available’ (bersedia untuk berlakon).

“Ada segelintir fikir saya sudah tak mahu berlakon sebab sibuk berniaga.

“Jadi, hantaran itu adalah peringatan dan maklumat buat mereka,” katanya dalam laman Berita Harian Malaysia (BHM).

Beliau ditemui BHM pada tayangan filem dan sidang media filem drama sosial provokatif, Amira Amir, di Tanamekar The Hills, di Malaysia, pada 24 Februari.

Meskipun ada kurang senang dengan pendekatan itu, Zarynn akur strategi berkenaan nyata membantu memudahkan urusan penerbitan mencari pelakon yang bersesuaian.

Dalam masa sama, pelakon drama Dendam Seorang Isteri itu tidak menafikan timbul rasa bimbang sekiranya persepsi negatif itu menjejaskan nama baiknya sehingga dianggap terlalu kerap muncul di kaca televisyen.

Beliau turut menjelaskan kemunculan wajahnya yang dianggap ‘bersepah’ itu kebanyakannya berpunca daripada siaran ulangan drama lama, selain sering dipanggil sebagai ‘penyelamat’ bagi menjayakan babak tertentu dalam sesebuah penerbitan.

“Sebenarnya, saya selalu jadi ‘penyelamat’.

“Ada projek yang asalnya saya tak terbabit pun, tetapi apabila ada babak imbas kembali yang berat dan pelakon sedia ada tidak dapat menyampaikannya dengan baik, penerbitan minta tolong saya buat ‘cameo’,” katanya lagi.

Zarynn turut menegaskan disiplin kerja serta ketiadaan kontroversi sepanjang lebih dua dekad dalam industri menjadi antara faktor beliau terus menjadi pilihan penerbitan, walaupun namanya tidak ‘naik’ seperti pelakon lain.

“Saya berlakon sebab ini minat saya.

“Soal nama tak naik itu belakang kira, yang penting kesan lakonan sampai kepada penonton,” ujarnya.

Dalam pada itu, Zarynn mengakui terharu dengan setiap pujian dan kata-kata positif yang diterimanya, terutama daripada generasi muda yang membesar menonton lakonannya.

“Saya terharu sebenarnya. Walaupun saya ini sudah ‘warga emas’, atau ‘warga purba’ orang kata, dari kecil mereka (penonton) semua tengok saya.