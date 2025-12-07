Beg berkelah Wiggle Wiggle dan beg melancong yang mampat, merupakan hadiah dengan pembelian bagi mengumpul Kad Kunci Hotel Wiggle. - Foto WIGGLE WIGGLE

Unit reruai Hotel Wiggle di bawah jenama Wiggle Wiggle kini berada di Plaza Singapura. - Foto WIGGLE WIGGLE

Unit reruai Hotel Wiggle di bawah jenama Wiggle Wiggle kini berada di Plaza Singapura. - Foto WIGGLE WIGGLE

Jenama gaya hidup Korea S, Wiggle Wiggle buka reruai terbesar Asia Tenggara

Selepas beberapa siri reruai timbul di Singapura bermula pada Mac, jenama gaya hidup Korea Selatan, Wiggle Wiggle telah membuka reruai yang terbesar setakat ini – dan yang terbesar di Asia Tenggara – tepat pada masanya sempena musim cuti akhir tahun.

Sehingga 4 Januari, daftar masuk unit Wiggle Hotel yang bertemakan hotel, yang menduduki salah sebuah unit di pusat beli belah Plaza Singapura – diubah suai menjadi sebuah kawasan menarik yang menampilkan ciri-ciri warna jenama itu.

Pelbagai barangan menampilkan watak yang digemari seperti Wiggle Bear, Little Play Bunny, Smile We Love dan Lobster, lapor The Straits Times.

Harga adalah antara $1.50 bagi pelekat kalis air hingga $162 bagi Gerabak Perkhemahan.

Mereka yang membeli belah juga boleh menerokai “kemudahan” yang bertemakan sebuah hotel dan sudut yang digayakan sebagai bilik tetamu untuk merakam gambar cenderahati, sama seperti di kedai Wiggle Wiggle di luar negara.

Sempena pembukaannya, jenama itu telah melancarkan barangan perayaan eksklusif Singapura dan hadiah-dengan-pembelian. Belanjakan sekurang-kurangnya $80 dalam satu transaksi pada hari yang sama di Wiggle Hotel, atau $150 di mana-mana pusat beli-belah CapitaLand dalam tempoh dua minggu, untuk menerima Kad Kunci Hotel.

Lebih banyak Kad Kunci Hotel yang dikumpulkan, lebih banyak hadiah Wiggle Wiggle percuma yang boleh ditebus.

Satu kad bermakna pembeli boleh mendapatkan kertas pembalut perayaan, tiga kad beg berkelah (bernilai $16) dan lima kad beg melancong yang mampat (bernilai $26).