SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Gaya Hidup
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Kamal Adli akui tidak kuat lafaz cerai, masih harap dapat rujuk

Jan 12, 2026 | 4:19 PM
Pelakon Kamal Adli berkata beliau sebenarnya tidak cukup kuat untuk melafazkan cerai terhadap Uqasha dan menyifatkan hari ini sebagai hari paling tidak menyeronokkan dalam hidupnya.
Pelakon Kamal Adli berkata beliau sebenarnya tidak cukup kuat untuk melafazkan cerai terhadap Uqasha dan menyifatkan hari ini sebagai hari paling tidak menyeronokkan dalam hidupnya. - Foto MSTAR

KUALA LUMPUR: Pelakon Kamal Adli, yang sah bercerai talak satu dengan Uqasha Senrose, mengharapkan masih ada ruang dan peluang untuk beliau kembali berbaik dengan bekas isterinya itu.

Kamal berkata keputusan untuk melafazkan cerai adalah perkara paling berat yang pernah dilakukan dalam hidupnya.

“Sumpah, demi Allah, saya memang tak nak lepaskan pun.

“Tapi saya kena lepaskan sebab mungkin daripada situ saya boleh dapat ruang dan peluang untuk rujuk kembali,” katanya ketika ditemui di perkarangan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, pada 12 Januari.

Menurut Kamal, beliau sebenarnya tidak cukup kuat untuk melafazkan cerai terhadap Uqasha dan menyifatkan hari ini sebagai hari paling tidak menyeronokkan dalam hidupnya.

“Saya tak nak jawab dan saya tak boleh nak bercakap. Saya memang tak mampu nak lafaz.

“Hari ini hari paling tak ‘best’ dalam hidup saya. Saya tak kuat sebenarnya, saya tak kuat nak bercakap dengan semua orang.

“Saya memang tak nak (bercerai). Itu saja. Kalau tanya saya, saya tak nak sebenarnya,” katanya dengan air mata bertakung.

Sementara itu, peguam yang mewakili Kamal, Abdul Hadi Mohamad Salleh, berkata kes pada 12 Januari itu sepatutnya melalui prosiding hakam.

Bagaimanapun, atas persetujuan kedua-dua pihak, Kamal melafazkan cerai terhadap Uqasha.

“Pada hari ini (12 Januari), mereka sah bercerai pada jam 12.56 petang dengan talak raj’ie atas kebenaran mahkamah di hadapan hakim.

“Kamal masih berharap ada sinar. Jika kita berada di tempat beliau, memang jelas beliau masih menyimpan harapan.

“Oleh itu, talak raj’ie ini memberi ruang kerana ia adalah cerai yang boleh dirujuk. Dalam tempoh ini, Kamal masih boleh berusaha sekiranya masih ada jodoh antara mereka.

“Jika tidak, maka setakat itu sahajalah jodoh mereka berdua,” katanya.

Laporan berkaitan
Kamal, Uqasha sah cerai talak satuJan 12, 2026 | 3:59 PM
Kamal Adli akur jika jodoh berakhirJan 12, 2026 | 1:52 PM
kamal adliuqasha senroseceraiselebriti malaysia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg