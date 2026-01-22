SPH Logo mobile
Kegiatan menarik didik anak cintai alam sekitar

Gaya Hidup

Kegiatan menarik didik anak cintai alam sekitar

Jan 22, 2026 | 5:30 AM

Kegiatan menarik didik anak cintai alam sekitar

Farmer’s Market, Expo
Farmer’s Market @ Expo menampilkan hasil tani tempatan, kraf buatan tangan, serta demonstrasi seni bunga. - Foto INSTAGRAM FARMER’S MARKET @ EXPO

Bersantai di Farmer’s Market @ Expo

Untuk keluarga yang gemar suasana pasar hujung minggu yang santai, Farmer’s Market @ Expo menawarkan peluang untuk si cilik mengenali gaya hidup sihat dan kemampanan sejak kecil.

Selain meneroka hasil tani tempatan, tumbuhan, dan kraf buatan tangan, pengunjung juga boleh menikmati muzik secara langsung, dan demonstrasi seni bunga sambil bersantai bersama keluarga.

Tarikh: 24 dan 25 Januari
Waktu: 11 pagi hingga 4 petang
Tempat: Singapore Expo, Atrium Dewan 5, 1 Expo Drive
Harga masuk: Percuma

Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/farmer.

Sertai acara ‘Family Eco-Warriors’ bagi anak anda bertukar-tukar mainan, buku, atau pakaian lama dengan kanak-kanak lain.
Sertai acara ‘Family Eco-Warriors’ bagi anak anda bertukar-tukar mainan, buku, atau pakaian lama dengan kanak-kanak lain. - Foto DINOSTAURY

Didik anak tukar barang terpakai

Jika anda mahu si cilik belajar mengenai kemampanan menerusi permainan dan perkongsian, acara Family Eco-Warriors menggabungkan penceritaan, kraf tangan mesra alam, serta kegiatan menukar barang terpakai dalam satu pengalaman bermakna.

Kanak-kanak boleh bertukar-tukar mainan, buku, atau pakaian lama dengan rakan sebaya lain, manakala ibu bapa boleh menyertai sesi santai untuk berkongsi idea membesarkan anak yang peka terhadap alam sekitar.

Tarikh: 25 Januari
Waktu: 10 pagi hingga 12 tengah hari
Tempat: Swapaholic, Blok B Clarke Quay, 3B River Valley Road, B1-02
Harga masuk: $5 bagi seorang anak dan seorang ibu bapa

Untuk membeli tiket atau maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/swap.

Luangkan masa dengan anak anda di karnival ‘Funfair of Forgotten Futures’ sambil mempelajari tentang alam sekitar.
Luangkan masa dengan anak anda di karnival ‘Funfair of Forgotten Futures’ sambil mempelajari tentang alam sekitar. - Foto TEMASEK SHOPHOUSE

Belajar jaga bumi melalui karnival hijau

Bagi keluarga yang ingin memulakan tahun baru dengan kesedaran alam sekitar, acara Funfair of Forgotten Futures mengajak kanak-kanak belajar tentang isu bumi melalui permainan dan kegiatan kreatif.

Karnival ‘pop-up’ ini menampilkan permainan, bengkel, dan pemasangan seni yang diperbuat daripada bahan mampan, lantas menjadikan pembelajaran tentang alam sekitar sesuatu yang menyeronokkan dan mudah difahami.

Tarikh: Kini hingga 15 Februari
Waktu: 10 pagi hingga 7.30 malam
Tempat: Banyan Cove, Aras 1 Temasek Shophouse, 28 Orchard Road
Harga masuk: Percuma

Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/funfair.

DNA Dunia Anakkanak-kanakKEGIATAN KELUARGA
