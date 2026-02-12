Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kegiatan menarik seisi keluarga pada Feb

Luangkan masa bermutu bersama keluarga di Lobster Beach – bersiar-siar, bergambar dan nikmati keindahan pantai dalam suasana berbeza. - Foto PHILIP COLBERT STUDIO

Udang kara gergasi di Pantai Tanjong

Pantai Tanjong di Sentosa kini tampil berbeza dengan kehadiran Lobster Beach, pameran seni awam berskala besar oleh artis kontemporari antarabangsa, Philip Colbert.

Tarikan utama ialah Lobster Ice Cream, satu binaan arca setinggi lapan meter berbentuk udang kara dan aiskrim, yang menjulang megah dan mencuri perhatian dari jauh.

Pengunjung, terutama kanak-kanak, boleh meneroka pelbagai binaan arca lain, termasuk Lobster Shark, Lobster Octopus dan Lobster Fish, sambil bersiar-siar santai di tepi pantai.

Tarikh: Kini hingga 15 Februari

Alamat: Pantai Tanjong, Sentosa, 20 Tanjong Beach Walk

Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/udang

Bawa anak ke balai bomba untuk mengenali tugas anggota bomba dan kenderaan kecemasan dari dekat. - Foto FACEBOOK BALAI BOMBA PUNGGOL

Teroka balai bomba bersama si cilik

Tahukah anda beberapa balai bomba tertentu membuka pintu kepada orang ramai untuk lawatan berpandu pada setiap pagi Sabtu?

Lawatan itu memberi peluang kepada kanak-kanak melihat sendiri persekitaran kerja anggota bomba dan memahami peranan penting mereka dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Sepanjang lawatan, kanak-kanak akan diperkenalkan kepada kenderaan kecemasan, serta melihat bagaimana peralatan dan jentera digunakan dalam kecemasan.

Tarikh: Setiap Sabtu

Waktu: 9 pagi hingga 9.50 pagi, atau 10 pagi hingga 10.50 pagi

Untuk menempah sesi lawatan dan mengetahui balai bomba yang terlibat, layari laman web, https://bh.sg/balaibomba

Belajar tentang evolusi strategi pertahanan Singapura di Wisma Teroka Singapura. - Foto WISMA TEROKA SINGAPURA

Semarak semangat Hari Pertahanan Mutlak

Sempena Hari Pertahanan Mutlak, Wisma Teroka Singapura mengajak keluarga menghayati kisah keberanian dan daya ketahanan rakyat Singapura menerusi pelbagai kegiatan interaktif.

Menerusi lawatan imersif, bengkel dan tayangan filem pendek, ibu bapa serta anak-anak dapat memahami bagaimana semangat kebersamaan dan pengorbanan menyatukan rakyat merentasi generasi, terutama ketika negara berdepan cabaran besar.

Antara program menarik termasuk lawatan bas berpandu ke Pantai Sarimbun dan Kolam Air Kranji yang menjejaki detik awal Penjajahan Jepun, bengkel dan demonstrasi memasak yang mengolah semula bahan makanan zaman perang, serta lawatan galeri percuma yang meneroka evolusi strategi pertahanan Singapura.

Tarikh: 14, 15, 22 Februari, dan 8 Mac

Lokasi: Wisma Teroka Singapura, 510 Upper Jurong Road