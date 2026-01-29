Kegiatan menarik untuk seisi keluarga hujung Jan
Pesta buku ‘Kids Bookfest’
Edisi keempat pesta buku ‘Kids Bookfest’, anjuran The Safaa Safiyyah Publication, menampilkan buku dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab, termasuk tema Islam.
Kanak-kanak boleh mengikuti sesi penceritaan dan kraf, manakala ibu bapa berpeluang menghadiri sesi keibubapaan seperti ceramah tentang Ujian Kemasukan Madarasah (MET).
Tarikh: 31 Januari
Lokasi: Common Ground @ Bedok, Aras 1, 21 Bedok North Street 1
Waktu: 10 pagi hingga 8 malam
Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/bookfest.
Kedai bertema F1 pertama di S’pura
Rasai semula keseronokan Formula 1 (F1) di Pitstop Collective, kedai bertema F1 pertama di Singapura.
Walaupun musim perlumbaan telah berakhir, anda sekeluarga masih boleh merasai suasana litar dengan melihat dan membeli pelbagai barangan rasmi F1 sepanjang tahun.
Kedai ini menawarkan pilihan luas pakaian, aksesori, mainan dan barangan koleksi, termasuk edisi vintaj yang jarang ditemui di pasaran.
Lokasi: HarbourFront Centre, #01-93, 1 Maritime Square
Waktu Operasi: 10 pagi hingga 9 malam setiap hari
Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/pitstop.
Selami dunia dinosaur di Gardens by the Bay
Masuki dunia Jurassic World dalam Cloud Forest di Gardens by the Bay dan bersiaplah untuk pengembaraan yang menakjubkan bersama seluruh keluarga.
Di sini, dinosaur animatronik bersaiz sebenar menghidupkan semula zaman prasejarah, termasuk Brachiosaurus setinggi 8.5 meter yang menjulang di atas anda hingga Tyrannosaurus rex yang menakutkan tetapi memukau.
Waktu: 9 pagi hingga 9 malam
Lokasi: Gardens by the Bay, Cloud Forest, 18 Marina Gardens Drive
Harga Tiket: Dari $22 untuk kanak-kanak, dan dari $26 untuk dewasa
Untuk beli tiket dan maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/jurassic.