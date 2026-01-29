Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kegiatan menarik untuk seisi keluarga hujung Jan

Ini merupakan edisi keempat pesta buku ‘Kids Bookfest’, anjuran The Safaa Safiyyah Publication. - Foto THE SAFAA SAFIYYAH PUBLICATION

Pesta buku ‘Kids Bookfest’

Edisi keempat pesta buku ‘Kids Bookfest’, anjuran The Safaa Safiyyah Publication, menampilkan buku dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab, termasuk tema Islam.

Kanak-kanak boleh mengikuti sesi penceritaan dan kraf, manakala ibu bapa berpeluang menghadiri sesi keibubapaan seperti ceramah tentang Ujian Kemasukan Madarasah (MET).

Tarikh: 31 Januari

Lokasi: Common Ground @ Bedok, Aras 1, 21 Bedok North Street 1

Waktu: 10 pagi hingga 8 malam

Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/bookfest.

Walaupun musim perlumbaan telah berakhir, bawa keluarga anda ke kedai Pitstop Collective untuk melihat dan membeli pelbagai barangan rasmi Formula 1 (F1). - Foto PITSTOP COLLECTIVE

Kedai bertema F1 pertama di S’pura

Rasai semula keseronokan Formula 1 (F1) di Pitstop Collective, kedai bertema F1 pertama di Singapura.

Walaupun musim perlumbaan telah berakhir, anda sekeluarga masih boleh merasai suasana litar dengan melihat dan membeli pelbagai barangan rasmi F1 sepanjang tahun.

Kedai ini menawarkan pilihan luas pakaian, aksesori, mainan dan barangan koleksi, termasuk edisi vintaj yang jarang ditemui di pasaran.

Lokasi: HarbourFront Centre, #01-93, 1 Maritime Square

Waktu Operasi: 10 pagi hingga 9 malam setiap hari

Untuk maklumat lanjut, layari laman web, https://bh.sg/pitstop.

Kagumi dinosaur animatronik bersaiz sebenar di Cloud Forest di Gardens by the Bay. - Foto GARDENS BY THE BAY

Selami dunia dinosaur di Gardens by the Bay

Masuki dunia Jurassic World dalam Cloud Forest di Gardens by the Bay dan bersiaplah untuk pengembaraan yang menakjubkan bersama seluruh keluarga.

Di sini, dinosaur animatronik bersaiz sebenar menghidupkan semula zaman prasejarah, termasuk Brachiosaurus setinggi 8.5 meter yang menjulang di atas anda hingga Tyrannosaurus rex yang menakutkan tetapi memukau.

Waktu: 9 pagi hingga 9 malam

Lokasi: Gardens by the Bay, Cloud Forest, 18 Marina Gardens Drive

Harga Tiket: Dari $22 untuk kanak-kanak, dan dari $26 untuk dewasa