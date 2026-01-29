Bagi Cik Siti Fatimah Mohamed Motali, melihat perubahan kepada anak sulungnya dari seorang kanak-kanak kecil kepada murid sekolah rendah merupakan satu perjalanan yang penuh makna.

Ibu kepada dua anak itu tidak dapat menahan rasa sebak dan bangga apabila melihat anaknya, Sheik Fayyad Sheik Firdaus, melangkah ke pentas majlis tamat program, satu detik yang membuatkan beliau tersedar betapa cepat masa berlalu.