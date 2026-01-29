Lihat anak membesar dengan yakin satu pengalaman penuh makna bagi benefisiari KidSTART
886 kanak-kanak dirai dalam majlis tamat program KidSTART yang kali pertama diadakan
Jan 29, 2026 | 5:30 AM
(Dari kanan) Cik Siti Fatimah Mohamed Motali memikul sebahagian besar tanggungjawab penjagaan anaknya, Sheik Fayyad Sheik Firdaus dan Saidatul Fathiyah Sheik Firdaus, kerana suaminya, Sheik Firdaus Ahmad, bekerja syif. - Foto KIDSTART SINGAPURA
Bagi Cik Siti Fatimah Mohamed Motali, melihat perubahan kepada anak sulungnya dari seorang kanak-kanak kecil kepada murid sekolah rendah merupakan satu perjalanan yang penuh makna.
Ibu kepada dua anak itu tidak dapat menahan rasa sebak dan bangga apabila melihat anaknya, Sheik Fayyad Sheik Firdaus, melangkah ke pentas majlis tamat program, satu detik yang membuatkan beliau tersedar betapa cepat masa berlalu.
