Topic followed successfullyGo to BHku
Keluarga mahu derma otak Bruce Willis untuk kajian
Keluarga mahu derma otak Bruce Willis untuk kajian
May 4, 2026 | 9:07 PM
Keluarga mahu derma otak Bruce Willis untuk kajian
Bintang Hollywood, Bruce Willis, mengunder diri daripada dunia lakonan selepas disahkan menghidap penyakit afasia – gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerosakan otak, biasanya akibat strok pada 2022. Bersama beliau ialah bekas isterinya, pelakon Demi Moore. - Foto INSTAGRAM DEMI MOORE
LOS ANGELES: Keluarga bintang popular Hollywood, Bruce Willis, dilapor bercadang menderma otaknya, andai tiba waktu beliau yang terkenal dengan watak John McClane dalam filem francais, Die Hard, menemui ajal.
Laporan agensi menyebut keluarga Willis mahu menderma otak aktor itu bagi tujuan penyelidikan saintifik bagi memperluaskan pemahaman terhadap penyakit demensia frontotemporal yang dihidapinya.
Laporan berkaitan
Nama Michelle Yeoh diabadi di Hollywood Walk of FameFeb 12, 2026 | 4:05 PM
Sebagai ulat buku, Sarah Jessica Parker risau apabila mata kaburJan 19, 2026 | 5:30 AM