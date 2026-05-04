LOS ANGELES: Keluarga bintang popular Hollywood, Bruce Willis, dilapor bercadang menderma otaknya, andai tiba waktu beliau yang terkenal dengan watak John McClane dalam filem francais, Die Hard, menemui ajal.

Laporan agensi menyebut keluarga Willis mahu menderma otak aktor itu bagi tujuan penyelidikan saintifik bagi memperluaskan pemahaman terhadap penyakit demensia frontotemporal yang dihidapinya.

