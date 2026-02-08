Kembara demi rawatan kecantikan kian popular, namun digesa waspada
Kembara demi rawatan kecantikan kian popular, namun digesa waspada
Pakar: Perlu berhati-hati, apabila timbul masalah sukar diurus dari luar negara
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Dr Elias Tam membuat rawatan kecantikan di EHA Clinic. - Foto EHA CLINIC
Memanjakan diri dengan rawatan kecantikan di Singapura telah menjadi satu keperluan bagi karyawan pemasaran, Cik Sofia Kim Marisa Mazlan, 29 tahun.
Namun, sejak 2022, beliau menemui destinasi alternatif yang dirasakan lebih berbaloi dan menawarkan pilihan rawatan yang lebih pelbagai: Korea Selatan.
