Peminat Pop Mart kini berpeluang melangkah masuk ke dunia fantasi dengan pelancaran produk baharu hasil kerjasama jenama kasut popular, Skechers, dengan watak kegemaran ramai, Pucky.

Dunia Pucky kini diberi nafas baharu menerusi rekaan kasut serta aksesori yang menampilkan watak elf (orang bunian) kesayangan ramai itu bersama padanan skema warna lembut namun tetap menyerlahkan kecomelan watak tersebut (serta pemakainya!).

Pucky merupakan dunia imaginasi yang menghimpunkan watak elf dan makhluk berinspirasikan alam semula jadi, hasil ciptaan artis berpangkalan di Hong Kong yang menggunakan nama sama – iaitu Pucky.

Produk mainan koleksi Pucky di bawah jenama Pop Mart telah berjaya menawan hati ramai peminat menerusi siri koleksi yang menampilkan rekaan unik dan comel.

Kini, patung kecil dalam siri kegemaran peminat, Pucky Poko’s Adventure Series, melangkaui sekadar karya seni koleksi apabila disuntik dalam rekaan kasut dan pakaian.

Kolaborasi ini memberikan sentuhan ceria kepada dua rekaan kasut wanita Skechers menerusi perincian watak Pucky serta pilihan warna baharu.

Setiap pilihan warna tersebut diinspirasikan daripada rekaan watak Pucky yang berbeza daripada siri koleksi berkenaan.

Bagi rekaan baharu Skechers Sport Court 2.0 ($129), watak Pucky dicetak pada bahagian sisi kasut, lengkap dengan tali kasut berwarna sedondon serta aksesori hiasan gantungan (charm) berinspirasikan Pucky yang digantungkan pada tali kasut berkenaan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan) semasa sesi dialog dengan peserta sempena Teater Forum anjuran badan bukan pemerintah The Whitehatters pada 15 November. Bersama beliau adalah moderator dialog yang pengarah The Whitehatters, Cik Shahrany Hassan.

Belia bertukar pendapat secara terbuka dalam format forum teater

Nov 15, 2026 | 9:27 PM
Fullerton Health Group (FHG) telah memaklumkan Kementerian Kesihatan (MOH) mengenai pencerobohan itu pada 2 November, dan memaklumkan orang awam mengenai insiden itu pada 9 November.

140,000 rekod pekerja migran terjejas akibat pencerobohan siber Fullerton Health

Nov 15, 2026 | 3:36 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.

Asean tandatangani Perjanjian Rangka Kerja Ekon Digital, kuat kuasa awal 2027

Nov 15, 2026 | 1:10 PM
Zaqy, RLAF, ERC, Gaza, Palestin

S’pura perkukuh saluran bantuan untuk Gaza

Nov 14, 2026 | 3:00 PM
Keluarga Encik Salamian Salbri (tengah), memanfaatkan bantuan Sokongan Kos Sara Hidup MUIS dengan membeli barangan dapur seperti minyak. Bersamanya ialah isteri beliau, Cik Norbaini Yusoff (kiri), dan Cik Norsyaqirah Salamian.

Bapa sebak anak pikul tanggungjawab sara 5 beranak

Nov 13, 2026 | 5:30 PM
Isu kesuburan dan kecelikan mengenai keadaan tubuh ketika merancang untuk membina keluarga merupakan topik yang dibincangkan dalam episod NoTapis, bersama tetamu, pakar perbidanan dan sakit puan di Pusat Perubatan Mount Elizabeth, Dr Julianah Abu (kanan); pengasas Body Literacy Girlies, iaitu wadah yang memberi tumpuan pada usaha memperkasa wanita agar celik mengenai tubuh, Cik Aneesa Ahmad Jailani (tengah); dan penerbit podcast, Cik Natasha Mustafa.

Kesuburan bukan isu wanita semata-mata, kaum Adam juga perlu peka

Nov 16, 2026 | 5:30 AM
Pembedahan mengecilkan buah dada bukan sahaja memperbaiki penampilan, malah bertindak sebagai rawatan perubatan untuk melegakan sakit kronik pada leher, bahu dan belakang akibat beban fizikal buah dada yang terlalu besar, kata Dr Lee Hanjing, pakar bedah plastik dari Argent Plastic Surgery di Hospital Mount Alvernia.

Buah dada terlalu besar boleh jejas kesihatan wanita

Nov 16, 2026 | 5:30 AM
Sistem SPH Media mengalami serangan siber ke atas lima sistemnya pada awal November di mana alamat e-mel dan nombor telefon pelanggannya terdedah, tiada butiran kad pembayaran, maklumat kewangan atau perbankan, atau akses kepada akaun pelanggan, yang terjejas.

SPH Media alami serangan siber, tiada maklumat kewangan, bank terdedah

Nov 10, 2026 | 3:30 PM
latihan temu duga AI, pekerjaan AI, kemahiran AI

1,000 karyawan bakal raih manfaat aplikasi latihan temu duga berasas AI

Oct 31, 2026 | 7:35 PM
Encik Zaqy bertemu beberapa sukarelawan semasa acara pada 27 September.

Lebih 100 relawan tampil kutip dana bantu mangsa bencana Nepal

Sep 27, 2026 | 7:01 PM

Jika anda menggemari rekaan lebih menyerlah dan gaya ‘sporty’, anda boleh mempertimbangkan kasut Skechers D’Lites ($139).

Rekaan kolaborasi ini menampilkan gabungan pelbagai warna pastel berserta corak cetakan bintik polka atau bintang.

Bagi menambah elemen fantasi lebih ceria, tali kasut jenis reben boleh diikat bagi membentuk riben bersaiz besar, manakala bahagian sisi kasut dilengkapkan dengan gantungan hiasan Pucky – seolah-olah watak tersebut mengekori anda ke mana sahaja anda melangkah.

Selain kasut, kolaborasi ini turut menawarkan rangkaian pakaian dan aksesori bagi membolehkan peminat menggayakan penampilan berinspirasikan Pucky dari hujung rambut hingga ke hujung kaki.

Terdapat empat rekaan Pucky berbeza yang dicetak pada bahagian depan atau belakang baju-T lengan pendek yang sesuai dipakai golongan lelaki dan wanita, Unisex Knit Short Sleeve Tees ($59), dengan setiap satu ditawarkan dalam pilihan warna hitam dan putih.

Beg silang Unisex Crossbody Bag ($59) pula menampilkan cetakan Pucky di bahagian sisi dan ditawarkan dalam tiga pilihan warna iaitu biru gelap, warna kuning cair dan hitam – atau Navy Blazer, Sand Dollar dan Black Beauty.

Beg jinjing Unisex Tote Bag yang hanya ditawarkan dalam warna Black Beauty, turut dihiasi cetakan motif Pucky yang comel.

Jika anda ingin menyuntik lebih banyak elemen Pucky pada penampilan anda, stokin Unisex Crew Socks ($25) yang hadir dalam warna coklat dan biru merupakan pilihan tepat untuk dipadankan bersama kasut daripada koleksi ini.

Selain itu, bagi peminat Pucky yang sedang mula berjinak-jinak atau sudah mahir dengan sukan bola pikel, kolaborasi ini turut menampilkan set bola pikel eksklusif yang merangkumi pemukul pendek (paddle) bertemakan Pucky, dua biji bola pikel serta beg.

Anda hanya perlu berbelanja minimum $150 bagi produk Skechers x Pop Mart Pucky untuk menebusnya secara percuma, sementara stok masih ada.

Gabungan pakaian dan kelengkapan bola pikel Pucky yang sedondon pastinya menjadikan penampilan anda paling menyerlah di gelanggang.

Rangkaian kasut Skechers x Pop Mart Pucky boleh didapati di cawangan Skechers Concept Stores terpilih, manakala koleksi pakaian dan aksesori pula ditawarkan di beberapa cawangan Skechers tertentu.

Koleksi ini juga boleh dibeli secara dalam talian menerusi laman web rasmi Skechers di https://www.skechers.com.sg/

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kolaborasi terbaik sniker sukan bersama jenama fesyen pada 2026Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Kasut sniker jadi tumpuan utama di ruang tamu flat lima bilikOct 5, 2026 | 4:05 PM
INSPO GAYAkasutkolaborasi