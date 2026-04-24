Seramai 251 peserta bakal menyertai pelayaran ‘Cruise Healing’ anjuran Berita Harian (BH) buat julung kalinya, iaitu dua kali ganda melebihi bilangan yang dijangkakan.

Pelayaran selama tiga hari dua malam itu akan berangkat dari Singapura menuju ke Melaka pada 26 April, menyediakan peluang bagi golongan pembaca BH untuk mencari kembali ketenangan diri dan menyegarkan semula jiwa serta rohani setelah sebulan menyambut Hari Raya.