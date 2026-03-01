SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Pahit manis berpuasa di rantauan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup
Pengguna Berdaftar

Pahit manis berpuasa di rantauan

Di sebalik perbezaan zon waktu, makanan yang berlainan dan perlu sesuaikan diri di tempat orang...ada keistimewaan jadi kenangan
Kaki JalanRamadanpuasaLUAR NEGARA
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
NUR HUMAIRA SAJAT
NUR HUMAIRA SAJAT

Pahit manis berpuasa di rantauan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Cik Wan Maryam (tudung hitam) bersama kumpulan peserta ski di Saariselkä, Finland.
Cik Wan Maryam (tudung hitam) bersama kumpulan peserta ski di Saariselkä, Finland. - Foto WAN MARYAM

Lazimnya apabila Ramadan tiba, kebanyakan umat Islam lebih cenderung untuk berada di tanah air sendiri.

Tambahan pula, ramai yang sudah terbiasa berbuka puasa bersama insan tersayang dan menunaikan solat tarawih di masjid kejiranan atau di bawah blok kariah.

Laporan berkaitan
Puasa hingga 17 jam... pengalaman Ramadan di perantauanMar 5, 2025 | 9:07 PM
HAYATI RAMADAN di lima negaraFeb 28, 2024 | 2:29 PM
Kaki JalanRamadanpuasaLUAR NEGARA
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg