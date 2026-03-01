Pengguna Berdaftar
Pahit manis berpuasa di rantauan
Di sebalik perbezaan zon waktu, makanan yang berlainan dan perlu sesuaikan diri di tempat orang...ada keistimewaan jadi kenangan
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
Cik Wan Maryam (tudung hitam) bersama kumpulan peserta ski di Saariselkä, Finland. - Foto WAN MARYAM
Lazimnya apabila Ramadan tiba, kebanyakan umat Islam lebih cenderung untuk berada di tanah air sendiri.
Tambahan pula, ramai yang sudah terbiasa berbuka puasa bersama insan tersayang dan menunaikan solat tarawih di masjid kejiranan atau di bawah blok kariah.
