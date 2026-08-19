Panduan 2 hari di Tokyo: Pengalaman makanan halal dan budaya unik untuk pelancong Muslim

Penulis, Cik Raja Nurul Huda, merasakan sendiri pengalaman memakai kimono dan menyertai upacara minum teh di Maikoya Kimono Tea Ceremony, Tokyo. - Foto ihsan RAJA NURUL HUDA

Penulis, Cik Raja Nurul Huda, merasakan sendiri pengalaman memakai kimono dan menyertai upacara minum teh di Maikoya Kimono Tea Ceremony, Tokyo. - Foto ihsan RAJA NURUL HUDA

Panduan 2 hari di Tokyo: Pengalaman makanan halal dan budaya unik untuk pelancong Muslim

Panduan 2 hari di Tokyo: Pengalaman makanan halal dan budaya unik untuk pelancong Muslim

Apa yang terlintas di fikiran bila sebut sahaja Tokyo?

Pasti kita akan terbayang keindahan bunga sakura, keunikan anime, atau kesibukan bandar rayanya.

Bagi pelancong Muslim pula, soalan pertama yang selalu bermain di fikiran adalah satu sahaja: “Senang ke nak cari makanan halal di sana?”

Dahulu mungkin agak mencabar.

Tetapi percayalah, mencari makanan halal di Tokyo sekarang bukan lagi satu cabaran besar.

Dengan perancangan yang betul, Tokyo sebenarnya sudah jauh lebih mesra Muslim.

Baru-baru ini, saya berpeluang meneroka Tokyo.

Walaupun saya hanya ada waktu singkat dua hari di sana, macam-macam yang dapat saya terokai, malah puas saya isi perut dengan pelbagai hidangan Jepun!

Terbang Bersama ‘Spider-Man’ & Menginap di Hotel Futuristik

Percutian saya bermula dengan cukup happening apabila saya berpeluang terbang ke Tokyo (Haneda) menaiki pesawat Boeing 787-9 Dreamliner dari Scoot.

Menariknya, ia bukan penerbangan biasa, tetapi penerbangan bertema istimewa, hasil kerjasama dengan filem ‘Spider-Man: Brand New Day!’.

Segala hiasan dalaman pesawat, hinggalah ke sarung tempat letak kepala dihiasi dengan tema watak ikonik tersebut.

arung tempat letak kepala eksklusif bertemakan Spider-Man: Brand New Day menghiasi ruang dalaman pesawat Scoot. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Penerbangan istimewa Scoot bertemakan Spider-Man. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Sampai sahaja di Tokyo, saya menginap di Yotel Ginza.

Memandangkan jadual saya padat dengan aktiviti, lokasi hotel ini memang sangat strategik.

Sekiranya ingin ke stesen kereta api, masa yang diambil pun tidak sampai 10 minit berjalan kaki!

Satu lagi yang buat saya teruja (dan mungkin sedikit ‘bahaya’ untuk poket), hotel ini terletak sangat dekat dengan cawangan utama Uniqlo dan GU.

Senang cerita, selepas penat berjalan pada siang hari, malamnya boleh singgah ke sana untuk membeli-belah sebelum pulang ke bilik pada sebelah malam.

Rekaan hotel ini sangat moden dan berkonsepkan futuristik.

Katil ‘SmartBed’ yang boleh diubah bukan saja menjimatkan ruang, malah cukup selesa untuk merehatkan badan yang lenguh sebelum menyambung perjalanan pada keesokan hari.

Yotel Ginza: Penginapan selesa dengan lokasi yang sangat strategik. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Katil ‘SmartBed’ di Yotel Ginza yang boleh dilaraskan, memaksimumkan ruang bilik yang kompak tanpa mengorbankan keselesaan. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Kemudahan tandas pintar atau bidet elektronik di Jepun bukan sahaja dilengkapi teknologi canggih seperti tempat duduk pemanas dan butang bunyi privasi, malah ia sangat praktikal dan memudahkan pelancong Muslim untuk beristinjak. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Mengenali Budaya Jepun Melalui Secawan Matcha

Jika anda mencari kelainan daripada sekadar melawat lokasi tumpuan pelancong, menyertai upacara minum teh tradisional sambil menyarungkan kimono adalah pengalaman yang wajib dicuba.

Saya memulakan hari dengan memakai kimono dan menyertai upacara minum teh di Maikoya Kimono Tea Ceremony.

(Tip: saya sarankan untuk tempah pengalaman ini awal-awal melalui aplikasi Klook. Urusan jadi jauh lebih mudah dan teratur apabila sampai di sana nanti.)

Upacara minum teh tradisional di Maikoya Kimono Tea Ceremony, Asakusa. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke bilik upacara, riuh-rendah kota Tokyo seolah-olah tertinggal di luar.

Perhatian saya ditarik oleh tokonoma, satu ruang khas yang dihiasi bunga bermusim dan kaligrafi.

Mesej kaligrafi pada hari itu cukup puitis: Ichi-go ichi-e, yang bermaksud menghargai setiap pertemuan kerana detik itu mungkin tidak akan berulang lagi dalam hidup kita.

Ruang tokonoma ini dihiasi ringkas namun penuh bermakna dengan gantungan kaligrafi Jepun dan gubahan bunga minimalis. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Mesej untuk hari itu: Ichi-go ichi-e, yang bermaksud menghargai setiap pertemuan kerana detik itu mungkin tidak akan berulang lagi dalam hidup kita - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Mesej itu benar-benar meresap ke dalam jiwa.

Bau harum matcha yang dikacau perlahan memenuhi segenap ruang.

Hanya bunyi geseran lembut pengacau buluh (chasen) menyentuh mangkuk kedengaran, mencipta satu suasana aman yang menenangkan.

Sebelum menghirup matcha yang pahit-pahit manis, kami disajikan dengan manisan tradisional (wagashi).

Setiap pergerakan hos teh begitu teliti dan mempunyai tujuannya yang tersendiri, mengajar saya erti melambatkan rentak kehidupan dan menghargai masa kini.

Kelengkapan asas upacara teh yang merangkumi mangkuk berisi serbuk matcha, pemukul buluh (chasen), dan manisan tradisional Jepun (wagashi) yang dihidangkan untuk mengimbangkan rasa pahit teh. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pengalaman menyarungkan kimono tradisional lengkap dengan payung kertas merah (wagasa) pastinya menjadi antara memori terindah bagi penulis, Cik Raja Nurul Huda, sepanjang berada di Tokyo. - Foto ihsan RAJA NURUL HUDA

Asakusa: Sehari Berkimono Menyelami Tradisi

Satu perkara yang paling ‘best’ adalah selepas selesai upacara teh, kami dibenarkan memakai kimono tersebut sehingga pukul 6 petang!

Jadi, saya ambil peluang keemasan itu untuk bersiar-siar di sekitar Kuil Asakusa (Sensō-ji) yang terletak berhampiran.

Berjalan-jalan di sekitar kuil tertua di Tokyo ini dan Jalan Nakamise sambil mengenakan kimono memang satu pengalaman yang cukup berbaloi.

Saya rasa macam betul-betul ‘masuk’ ke dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jepun zaman dahulu.

Tanglung merah gergasi ikonik yang menyambut kedatangan pengunjung di pintu masuk Kuil Sensō-ji. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Kemeriahan luar biasa di Jalan Nakamise yang dipenuhi deretan kedai cenderamata dan snek tradisional Jepun. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Tidak perlu risau, banyak kedai snek tradisional di sekitar Asakusa kini memaparkan sijil Halal dengan jelas! - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pemandangan Kuil Sensō-ji, kuil tertua dan paling ikonik di Tokyo. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pengunjung mencuba nasib menerusi Omikuji, iaitu tradisi cabutan kertas ramalan nasib di kuil Sensō-ji. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Kertas ramalan yang kurang baik akan diikat di sini dengan harapan nasib buruk tidak dibawa pulang. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Selepas puas bergambar, perut pun mula berkeroncong.

Dari Sensō-ji, saya hanya perlu berjalan kaki dalam empat minit sahaja untuk menikmati makan tengah hari di Halal Japanese Curry Yoshi Passion.

Suasana kedainya sangat selesa bak di rumah sendiri, ringkas dengan meja kayu dan hiasan kimono yang digantung kemas pada dinding.

Di sini, saya bebas memilih jenis kari yang diinginkan.

Kari asli Jepun mereka memang pekat dan rasa rempahnya cukup seimbang, tidak terlalu pedas, dan sangat sedap dimakan panas-panas bersama udang dan ayam goreng mereka yang rangup!

Menariknya, kita juga boleh beli pek kari segera untuk dibawa pulang ke Singapura.

Di restoran Halal Japanese Curry Yoshi’s Passion, sijil halal dipamerkan dengan jelas untuk ketenangan para pengunjung. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pekat, seimbang dan sedap, hidangan kari Jepun panas bersama ayam dan udang goreng rangup memang cukup menyelerakan. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Satu lagi kemudahan di kawasan ini adalah susun aturnya yang sangat mesra pejalan kaki.

Kira-kira sebelas minit berjalan santai dari kedai kari tadi, saya singgah pula di kedai runcit HALAL-YA.

Di sinilah saya memborong pelbagai snek keluaran tempatan berstatus halal untuk dijadikan buah tangan.

Tak perlu membuang masa berdiri lama-lama guna Google Translate semata-mata untuk imbas bahasa Jepun di belakang bungkusan!

Satu lagi perkara yang buat saya kagum di kedai ini ialah penemuan koleksi tudung hasil kolaborasi mereka bersama jenama TudungPeople!

Coraknya pula bermotifkan elemen Jepun, memang sangat cantik dan eksklusif.

HALAL-YA merupakan kedai cenderamata halal di Tokyo yang menawarkan lebih daripada 130 cenderamata autentik dari Jepun. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pelanggan juga berpeluang merasa sendiri snek-snek yang ada sebelum membelinya. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Rak yang tersusun kemas menawarkan pelbagai pilihan buah tangan mesra Muslim, termasuk ramen segera, kari Jepun, dan aneka snek tempatan. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Koleksi hijab yang menampilkan corak kimono dan motif tradisional Jepun. Terdapat juga kolaborasi istimewa bersama jenama TudungPeople. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Menyelami Nadi Moden Tokyo

Percutian ini rasanya tak sah kalau tak singgah ke kawasan paling meriah di Tokyo, iaitu Harajuku dan Shibuya.

Harajuku membuatkan saya terpegun.

Lorongnya dipenuhi butik fesyen pelik tapi unik, kafe berkonsep, dan sudah tentu deretan mesin mainan kapsul (gachapon) yang sentiasa menggoda dompet pengunjung!

Di sinilah anda boleh cuci mata melihat golongan belia menggayakan fesyen jalanan pelbagai subbudaya yang cukup berani dan ekspresif.

Mesin gachapon boleh dijumpai hampir di mana-mana di Jepun, dan antara cara yang seronok untuk membawa pulang cenderamata comel. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Setibanya di Shibuya pula, hati saya berdebar-debar apabila berdiri di hadapan persimpangan pejalan kaki ikoniknya, Shibuya Scramble Crossing.

Sebaik sahaja lampu isyarat bertukar hijau, lautan manusia mula melintas dari pelbagai arah dengan serentak, satu pemandangan yang cukup mendebarkan tetapi teratur!

Sempat juga saya perhatikan ramai yang sibuk mengambil gambar dan merakam diri sendiri di tengah-tengah persimpangan itu untuk dijadikan kenangan.

Dikelilingi papan iklan digital gergasi bertingkat-tingkat dan bangunan bercahaya neon, Shibuya benar-benar memaparkan wajah sebenar metropolis Tokyo yang tidak pernah tidur.

Berdiri di tengah-tengah lautan manusia yang melintas serentak di persimpangan ikonik Shibuya Scramble Crossing benar-benar memberikan satu pengalaman yang mendebarkan. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Teroka Makanan: Tiada Lagi Istilah FOMO

Ini bahagian yang paling saya tunggu-tunggu apabila ke Jepun!

Kalau anda selalu ikuti perkembangan di media sosial, pasti anda tahu tentang satu jenama donut yang sedang sangat viral di Jepun sekarang.

Donut itu malangnya tidak halal.

Tapi jujur saya cakap, saya langsung tak rasa FOMO (Fear Of Missing Out) atau ketinggalan.

Kenapa?

Ini kerana saya terjumpa Poteri Bakery.

Saya sempat mencuba donut krim kastard mereka yang sangat gebu dan sedap.

Paling melegakan, kedai ini memaparkan sijil halal dengan jelas.

Perut kenyang, hati pun tenang.

Poteri Bakery disahkan Halal, dan terletak hanya satu stesen dari Shibuya. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Premium donut krim kastard beperisa creme brulee, pistachio dan macam-macam lagi. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Untuk makan malam berdekatan kawasan hotel di Ginza, saya singgah pula di Gyumon Halal Ramen.

Melangkah masuk, saya terus tertarik dengan rekaan dalaman restorannya yang estetik dan moden minimalis, diserikan dengan payung kertas tradisional di siling serta konsep dapur terbuka.

Bintang utama bagi saya pada malam itu semestinya menu ramen berkuah putih mereka (all topping white broth wagyu ramen).

Bayangkan mangkuk ramen hangat yang dihidangkan dengan sup pekat beraroma tapi tidak muak, ditambah pula dengan gabungan ayam goreng rangup, telur setengah masak, dan kepingan daging wagyu yang begitu lembut seakan cair di mulut.

Memang hidangan mewah yang agak sukar untuk ditemui di tempat kita.

Gabungan luar biasa ini memang sangat berbaloi dan memberikan satu tahap kepuasan maksimum buat penggemar ramen.

Paling ‘best’ dan memudahkan, restoran ini turut menyediakan kemudahan ruang solat (musollah), jadi kita tak perlu tergesa-gesa mencari tempat solat selepas makan!

Rekaan dalaman restoran Gyumon Halal Wagyu Ramen Shibuya memaparkan dapur berkonsep terbuka. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Ramen berkuah putih adalah salah satu menu ‘bestseller’ mereka. Sup pekat beraroma tapi tidak muak, ditambah pula dengan gabungan ayam goreng rangup, telur setengah masak, dan kepingan daging wagyu yang begitu lembut seakan cair di mulut. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Satu lagi hidangan wajib apabila menjejakkan kaki di Jepun mestilah sushi!

Saya singgah di Fujiyama Tokyo untuk menikmati sendiri pilihan sushi mereka yang mesra Muslim.

Restoran ini tampil terang dan luas, dilengkapi kemudahan moden di mana kita boleh membuat pesanan dengan mudah menggunakan tablet yang disediakan di meja.

Menariknya di sini, restoran ini menawarkan pilihan sama ada pelanggan mahu menikmati bufet makan sepuasnya (all-you-can-eat) ataupun memesan secara ala carte.

Saya memilih pesanan a la carte.

Paling mencuri tumpuan semestinya mural gergasi bertulis ‘NO SUSHI, NO LIFE’ dengan ilustrasi karakter Jepun klasik pada dinding restoran!

Saya berpeluang merasa kualiti potongan ikan yang betul-betul segar di negara asalnya.

Ia memang memberi satu kepuasan yang sukar diungkapkan.

Hingga ke hari ini, saya masih terbayang-bayang bagaimana hirisan perut ikan tuna (chutoro) mereka yang cukup lembut dan berlemak cair di dalam mulut.

Memang puas hati!

Restoran sushi Fujiyama Tokyo menawarkan ‘all-you-can-eat’ buffet ataupun menu ala carte. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pelanggan boleh membuat pesanan dengan mudah menggunakan tablet yang disediakan di setiap meja. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Mural gergasi bertulis ‘NO SUSHI, NO LIFE’ dengan ilustrasi karakter Jepun klasik pada dinding restoran mencuri tumpuan penulis. - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Sebahagian daripada pilihan pesanan a la carte yang penulis pesan. Potongan makanan laut yang segar, terutamanya chutoro (tuna berlemak), pastinya memberikan pengalaman yang cair di mulut! - Foto BH oleh RAJA NURUL HUDA

Pendek kata, percutian ke Tokyo kali ini betul-betul membuka mata.