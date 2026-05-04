Pelakon Trisha Ooi muncul juara kejohanan tinju antarabangsa
May 4, 2026 | 6:34 PM
Pelakon Malaysia, Trisha Ooi (kiri), menunjukkan tali pinggang kejuaraan selepas menewaskan wakil Indonesia di Dubai - Foto INSTAGRAM TRISHA OOI
KUALA LUMPUR: Pelakon, Trisha Ooi mengharumkan nama Malaysia apabila meraih kemenangan dalam kejohanan tinju antarabangsa, All Star Championship: Dubai Edition, yang berlangsung di Round 10 Boxing Club, Dubai, pada 3 Mei.
Trisha menewaskan wakil Indonesia, Dinda Anwar dalam kategori flyweight, sekali gus membawa pulang tali pinggang ke tanah air.
