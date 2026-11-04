Ibu bapa yang merancang menggunakan kredit Pas Budaya SG untuk membeli buku kanak-kanak karya penulis tempatan boleh berbuat demikian di acara, Book Street Singapore, yang sedang berlangsung.

Sekitar 80 peratus judul buku yang ditawarkan di pesta buku di VivoCity itu boleh dibeli menggunakan kredit tersebut.

Acara yang berlangsung hingga 8 November itu menghimpunkan lebih 1,200 judul karya sastera Singapura, atau SingLit, dalam bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil.

Pilihan buku yang dipamerkan merangkumi pelbagai genre seperti cereka, bukan cereka, puisi, fantasi, novel grafik, warisan dan pendidikan, serta karya sastera kanak-kanak yang terdiri daripada buku bergambar hingga buku cerita berbab.

Lebih 40 penerbit tempatan mengambil bahagian, termasuk yang menawarkan buku Melayu seperti Alam Cahaya, Helang Books, Little People Big Words, Poppet’s World, Pustaka Nasional dan Ungu Pen.

Dianjurkan bersama oleh Majlis Seni Kebangsaan (NAC) dan Persatuan Penerbit Buku Singapura (SBPA), acara yang diadakan buat julung-julung kali itu disifatkan sebagai pesta buku terbesar di Singapura yang dikhususkan untuk karya SingLit.

Menurut SBPA, penjualan buku SingLit meningkat lebih 300 peratus sejak buku-buku tersebut layak dibeli menggunakan kredit Pas Budaya SG pada Mac.

Kredit Pas Budaya SG $100, yang ditawarkan kepada semua warga Singapura berusia 18 tahun ke atas, boleh ditebus hingga 31 Disember 2028.

Selain meninjau pelbagai judul buku yang ditawarkan, pengunjung juga boleh menyertai lebih 30 program sastera dan interaktif yang diadakan.

Ia termasuk pelancaran buku, persembahan puisi, sesi bercerita untuk kanak-kanak serta lakaran secara langsung oleh pelukis tempatan.

Pengunjung turut berpeluang menemui penulis dan pelukis tempatan, selain mendapatkan tandatangan penulis menerusi beberapa sesi yang diadakan.

Sekitar 80 peratus daripada judul buku yang ditawarkan di pesta buku, ‘Book Street Singapore’, boleh dibeli menggunakan kredit Pas Budaya SG. - Foto SBPA

Sate! Satay!

Sertai penulis, Far’ain Jaafar, dalam sesi bercerita interaktif berdasarkan bukunya, Sate! Satay!. Kanak-kanak akan diajak mengambil bahagian sepanjang sesi bercerita, melalui perbualan, kegiatan meneka dan sebagainya.

Tarikh: 5 November

Masa: 6 petang hingga 6.45 petang

Pling! Pak! Bong!

Sertai penulis, Nur-El Hudaa Jaffar, dalam sesi bercerita, Pling! Pak! Bong!. Buku ini mengisahkan tentang Azim yang mendapat tahu bahawa dia juga boleh menghasilkan muzik. Menerusi bunyi-bunyian yang menyeronokkan, kanak-kanak juga akan belajar bahawa setiap orang mempunyai keistimewaan tersendiri yang boleh dikongsi bersama orang lain. Sesi ini akan diakhiri dengan kegiatan mewarna yang akan membolehkan si kecil menghidupkan kisah tersebut menggunakan warna pilihan masing-masing.

Tarikh: 6 November

Masa: 6 petang hingga 6.45 petang

Payung Datuk Besar

Ikuti kisah menyentuh hati tentang kasih sayang dan peluang kedua yang melibatkan seorang datuk dan cucunya. Apabila payung kesayangan Datuk rosak, cucunya mula menyedari bahawa barang-barang lama yang rosak juga masih boleh dimanfaatkan dengan cara baharu. Menerusi sesi bercerita dwibahasa interaktif bersama pencerita, Ainul Farhana Mohd, kanak-kanak akan meneroka pelbagai cara untuk menggunakan semula dan memberikan nafas baharu kepada payung terpakai. Mereka juga berpeluang melukis dan menghasilkan reka bentuk payung mengikut kreativiti masing-masing.

Tarikh: 7 November

Masa: 6 petang hingga 6.45 petang

Kain Songket Ibu

Ibu Danial menghadiahkan kain songket hijau kesayangannya yang penuh kenangan kepada Danial. Dengan bangganya, Danial memakai kain tersebut ke sekolah sempena Hari Keharmonian Kaum. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku kepada kain itu. Sertai penulis Kain Songket Ibu, Hana Mohd, dalam sesi bercerita interaktif yang mengajak kanak-kanak meneroka warna, tekstur dan corak kain songket. Peserta juga berpeluang mereka corak dan motif songket sendiri!

Tarikh: 7 November

Masa: 4 petang hingga 4.45 petang

I See/Saya Lihat: Enam Deria, Satu Kisah

Sertai penulis, Maria Mahat, dalam sesi kegiatan interaktif yang diilhamkan daripada bukunya, I See/Saya Lihat. Menerusi sesi ini, kanak-kanak berpeluang meneroka jalan cerita menggunakan keenam-enam deria mereka. Setiap halaman mengajak si kecil menggunakan mata, telinga dan tangan untuk turut serta dalam pengalaman membaca yang menyeronokkan.

Tarikh: 8 November

Masa: 1 petang hingga 1.45 petang

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