Selami budaya India, beriadah di Kallang bersama si cilik!

DNA Dunia Anak
Jan 15, 2026 | 5:30 AM
Indian Heritage Centre, Pongal 2026
Perayaan Rumah Terbuka Pongal 2026 di Pusat Warisan India menampilkan pelbagai persembahan seni dan budaya masyarakat India. - Foto PUSAT WARISAN INDIA

Untuk keluarga yang ingin merasai suasana perayaan dan budaya masyarakat India, Perayaan Rumah Terbuka Pongal 2026 menawarkan pengalaman yang sesuai untuk semua peringkat usia.

Sambutan yang berlangsung di Pusat Warisan India (IHC) yang terletak dalam kawasan Little India itu memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati sketsa penceritaan yang menghidupkan suasana kampung, serta pelbagai kegiatan kraf dan bengkel interaktif.

DNA Dunia Anak
