Untuk keluarga yang ingin merasai suasana perayaan dan budaya masyarakat India, Perayaan Rumah Terbuka Pongal 2026 menawarkan pengalaman yang sesuai untuk semua peringkat usia.

Sambutan yang berlangsung di Pusat Warisan India (IHC) yang terletak dalam kawasan Little India itu memberi peluang kepada pengunjung untuk menikmati sketsa penceritaan yang menghidupkan suasana kampung, serta pelbagai kegiatan kraf dan bengkel interaktif.