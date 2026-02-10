Pengguna Berdaftar
Seni selami perasaan lama, eksperimen materi baru
REVIU
Feb 10, 2026 | 10:07 AM
Faris Heizer dan Aisha Rosli adalah dua seniman daripada Cuturi Gallery yang ditemui Berita Harian di pameran ART SG 2026 baru-baru ini. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Mudah sekali untuk tersasar dari jalan di tengah-tengah kemeriahan lebih 100 peserta pameran dari lebih 30 negara yang menampilkan pelbagai karya seni dalam edisi ART SG 2026 di Marina Bay Sands Expo dan Pusat Persidangan baru-baru ini.
Sejujurnya, penulis ini juga tersesat.
Laporan berkaitan
Pancaran mistik ‘Batu Ghaib’ takrifan seniman muda tentang Batu Bersurat S’pura Jan 23, 2026 | 5:19 PM
Seni pemasangan bawa pejuang warisan Orang Laut jejaki sejarah, budaya ‘Rumah Laut’Jan 23, 2026 | 4:42 PM
Laporan NAC tingkat fahaman penglibatan seni penduduk S’puraJan 16, 2026 | 6:44 PM