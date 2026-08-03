Birkenstock secara rasminya telah melangkah ke era balletcore menerusi kerjasama terbaharunya dengan Repetto.

Balletcore merupakan trend estetika fesyen dan gaya hidup popular yang diinspirasikan daripada pakaian tradisional penari balet.

Dilancarkan pada 16 Julai, kedua-dua jenama pembuat kasut itu menggabungkan reka bentuk kasut yang praktikal, dengan sentuhan gaya penari balet yang feminin, tanpa mengabaikan identiti serta rekaan teras khas kedua-dua jenama fesyen tersebut.

Repetto, yang menghasilkan kasut balet sejak 1947, menyuntik elemen balet kreatif dalam tiga rekaan sandal ikonik Birkenstock iaitu Opera, Arizona dan Scala.

Daripada perincian anggun yang diinspirasikan daripada kasut balet hingga kepada hiasan kemasan pelapik bercorak dam Vichy-check khas Repetto pada setiap kasut, ketiga-tiga sandal ikonik Birkenstock kini tampil lebih feminin sambil mengekalkan tapak kasut ergonomik yang mengutamakan keselesaan pemakai.

Setiap rekaan dalam kolaborasi ini menampilkan hiasan kemasan pelapik bercorak dam khas Repetto bagi gaya lebih feminin, sambil mengekalkan tapak kasut ergonomik Birkenstock yang mengutamakan keselesaan pemakai.
Setiap rekaan dalam kolaborasi ini menampilkan hiasan kemasan pelapik bercorak dam khas Repetto bagi gaya lebih feminin, sambil mengekalkan tapak kasut ergonomik Birkenstock yang mengutamakan keselesaan pemakai. - Foto BIRKENSTOCK

Sandal Opera menampilkan keindahan seni balet menerusi rekaan garisan berpetak, serta ditawarkan dalam dua pilihan warna iaitu merah jambu dan hitam pada harga $670.

Tali kasut yang panjang melilit pergelangan kaki secara kemas bagaikan reben penari balet, manakala kulit jenis nappa yang halus, kemasan fabrik yang lembut, serta perincian ikatan reben di depan kasut, menyerlahkan estetika rekaan balet ikonik Repetto.

Dilengkapi dengan tali satin yang boleh ditanggalkan serta tapak khas Birkenstock, rekaan ini menggabungkan keselesaan dengan sentuhan keanggunan secara kreatif.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pengarah urusan Jinjja Chicken dan Jinjja Kitchen, Encik Bernard Tay bersama pemilik generasi ketiga Rumah Makan Minang, Encik Muhamad Hazmi Mohamad Zin berganding bahu bagi melancarkan menu khas sempena Hari Kebangsaan.

Korea ‘masuk Minang’: Rumah Makan Minang, Jinjja Chicken gabung tenaga

Aug 3, 2026 | 5:49 PM
Penggiat seni dan budaya, Cik Asnida Daud (kanan), 53 tahun, telah menulis lagu Aok Diko yang diilhamkan daripada irama yang dimainkan anak beliau, Qurnia Jeffrey (tengah), 17 tahun, tujuh tahun yang lalu dan disusun suami beliau, Encik Jeffrey Zauhari (kiri), 52 tahun.

Asnida Daud angkat warisan Orang Laut di NDP dengan lagu hasil keluarga

Aug 3, 2026 | 5:03 PM
Singapura, Aishah Siregar, pelajar hilang, Kemboja

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja pulang ke S’pura

Aug 2, 2026 | 5:51 PM
Penulis bersama keluarga besar yang anggotanya berusia antara tiga tahun hingga 72 tahun merakam kenangan di Lapangan Terbang Changi sebelum berlepas bagi memulakan kembara indah 5 hari 4 malam ke Pulau Maafushi, Maldives, baru-baru ini.

Panduan bajet Maldives: Kos kembara tiga generasi ke Maafushi bawah $1,100 seorang

Aug 3, 2026 | 2:19 PM
bahasa Melayu, program bahasa ketiga, pendidikan Singapura

Bahasa Melayu (Program Khas) diperluas mulai 2027

Aug 1, 2026 | 5:08 PM
Seramai 180 penunggang Harley-Davidson menaiki motosikal mereka menuju ke Tanjung Leman, Mersing.

Deruman 180 jentera Harley-Davidson gegar laluan desa Johor, pacu pelancongan rentas sempadan  

Aug 3, 2026 | 5:30 AM
Tampil dalam sebuah video yang dimuat naik ke laman Facebook The Phnom Penh Post pada 1 Ogos, Cik Siti Aishah Siregar Sahat Siregar menjelaskan bahawa beliau memutuskan untuk pergi ke Kemboja untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggeris, bukan kerana ditipu mahupun dipaksa.

Pelajar ‘hilang’ ditemui di Kemboja beri penjelasan pergi atas pilihan sendiri

Aug 1, 2026 | 8:13 PM
Singapura, Taman Warisan Melayu, TWM, pelawat, visitors,  Mohamed Hafiz Mohamed Shariff

Hampir 100,000 kunjungi Taman Warisan Melayu sejak dibuka semula hujung Apr

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Keselamatan NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Aug 1, 2026 | 6:47 PM
Setiap kemenangan dalam kejohanan bola sepak menjadi pencetus semangat bagi Putri Nur’Naiema Muhammad Ismail, bangkit daripada kemelut hidup.

Biasiswa SOF-Peter Lim batu loncatan atlet-pelajar perkukuh kewangan keluarga

Jun 30, 2026 | 8:59 PM

Sandal kegemaran ramai, Arizona, turut diberi sentuhan gaya lebih mewah menerusi kerjasama ini, dengan tambahan pilihan warna serta kemasan baharu iaitu warna merah menyala Flame Red berserta kulit kilat.

Menerusi tiga pilihan warna, setiap sandal berharga $630 ini menggabungkan keselesaan ikonik Birkenstock dengan keanggunan malar segar Repetto.

Kancing bulat bersaiz besar dan kemasan fabrik halus membentuk siluet kemas.

Manakala tapak kasut ergonomik diperbuat daripada campuran lateks dan gabus – dengan pelapik kulit bercorak Vichy Repetto – memberi keselesaan dan keanggunan dalam setiap langkah si pemakai.

Bagi mereka yang menginginkan rekaan lebih anggun, model kasut Scala berharga $700, tampil dengan bentuk depan bulat tertutup, dua tali halus di bahagian tengah, serta perincian ikatan reben yang menarik.

Menerusi dua pilihan warna serta kemasan berbeza – antara hitam berkilat yang elegan dengan merah jambu lembut bersifat pusam –  rekaan ini menyerlahkan penampilan berani atau manis, mengikut gaya pilihan pemakai.

Meskipun koleksi Birkenstock x Repetto hanya menawarkan tiga rekaan utama, setiap pilihan warna berbeza bagi setiap rekaan menggunakan jenis kulit berlainan, seperti kulit semula jadi, kulit suede, dan kulit berkilat.

Oleh itu, pastikan anda menyemak perinciannya sebelum membuat pembelian.

Koleksi kerjasama ini telah dilancarkan pada 16 Julai secara dalam talian serta di butik Birkenstock cawangan ION Orchard, Duxton Road, Marina Bay Sands dan Weave Resorts World Sentosa.

Laporan berkaitan
Trend ‘kasut jeli’ jadi tumpuan baru dalam dunia fesyenMay 18, 2026 | 1:29 PM
Kasut lari terbaik 2026Feb 16, 2026 | 1:21 PM
INSPO GAYAkasutkerjasama