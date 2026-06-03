Topik diikutiPergi ke BHku
Silang Kata BH di Raikan Ilmu 13 Jun 2026
Silang Kata BH di Raikan Ilmu 13 Jun 2026
Silang Kata BH di Raikan Ilmu 13 Jun 2026
Kunjungi reruai Berita Harian di acara Raikan Ilmu anjuran Yayasan Mendaki pada 13 dan 14 Jun di Our Tampines Hub.
Lengkapkan silang kata ini dan dapatkan hadiah menarik.
Cara permainan:
1. Klik artikel di bawah
2. Baca artikel penuh atau tekan butang ‘Summarise’ di laman artikel untuk baca rumusan janaan AI
3. Dapatkan jawapan bagi soalan yang diberikan.
4. Berikan silang kata lengkap kepada kakitangan BH di reruai kami dan dapatkan hadiah menarik.
Soalan-soalan untuk 13 Jun:
Melintang
6. Antara menu popular Restoran Sederhana termasuk rendang daging lembu, ayam pop, kari tunjang, dendeng balado dan sos cili (_____).
7. Alat AI membolehkan Cik Nurhiza memantau respons pelajar dalam masa (_____) dan memberikan maklum balas yang sesuai.
8. Perjalanan keluarga ini akan merentasi kira-kira 10 buah negara seperti Malaysia, Thailand, China, (__________) dan Uzbekistan.
Menegak
1. Cikgu Seis Senan percaya bahawa disiplin (______) dan aktiviti yang kerap adalah kunci untuk kekal sihat dan mengelakkan kealpaan.
2. Sebelum lawatan ke muzium, ingatkan anak-anak tentang (_____) muzium seperti bercakap perlahan dan tidak menyentuh artifak.
3. Ibu bapa boleh melibatkan anak dalam setiap langkah penyediaan makanan harian, daripada membeli-belah di pasar raya hinggalah (_______) di dapur.
5. Encik Muhammad Dhiya membuat papan (______) yang diinspirasikan oleh teknik pembinaan bot tradisional.