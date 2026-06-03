Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026

Lengkapkan Silang Kata BH di acara Raikan Ilmu dan dapatkan hadiah menarik di reruai BH. - Grafik BH

Lengkapkan Silang Kata BH di acara Raikan Ilmu dan dapatkan hadiah menarik di reruai BH. - Grafik BH

Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026

Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026

Kunjungi reruai Berita Harian di acara Raikan Ilmu anjuran Yayasan Mendaki pada 13 dan 14 Jun di Our Tampines Hub.

Lengkapkan silang kata ini dan dapatkan hadiah menarik.

Cara permainan:

1. Klik artikel di bawah

2. Baca artikel penuh atau tekan butang ‘Summarise’ di laman artikel untuk baca rumusan janaan AI

3. Dapatkan jawapan bagi soalan yang diberikan.

4. Berikan silang kata lengkap kepada kakitangan BH di reruai kami dan dapatkan hadiah menarik.

Soalan-soalan untuk 14 Jun:

Melintang