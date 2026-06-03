Kunjungi reruai Berita Harian di acara Raikan Ilmu anjuran Yayasan Mendaki pada 13 dan 14 Jun di Our Tampines Hub.

Lengkapkan silang kata ini dan dapatkan hadiah menarik.

Cara permainan:

1. Klik artikel di bawah

2. Baca artikel penuh atau tekan butang ‘Summarise’ di laman artikel untuk baca rumusan janaan AI

3. Dapatkan jawapan bagi soalan yang diberikan.

4. Berikan silang kata lengkap kepada kakitangan BH di reruai kami dan dapatkan hadiah menarik.

Soalan-soalan untuk 14 Jun:

Melintang

2.  Encik Syakir gemar aktiviti memasak seperti (_______).

6. Pesta Keluarga Nasional edisi kali (______) mengangkat tema ‘Keluarga Bermula Dengan Saya’.

7. Cawangan terbaru restoran Padi terletak di (__________), London.

8. Wang diperuntukkan untuk simpanan, keperluan dan (________).

Menegak

1. Selain di Bedok and Dover, kini sebuah lagi Hab Perkhidmatan Pengaktifan dibuka di Kelab Komuniti Taman (______). 

3. Songket yang dipakai Encik Syamsir dilipat dan dijadikan seperti (_________) agar beliau mudah mengayuh basikal.

4.  Antara acara yang dianjurkan Al-Mizan Singapura termasuk acara sifar (____) semasa Ramadan.

5. Roti john mengandungi telur, daging cencang dan (______).

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