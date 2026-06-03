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Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026
Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026
Silang Kata BH di Raikan Ilmu 14 Jun 2026
Kunjungi reruai Berita Harian di acara Raikan Ilmu anjuran Yayasan Mendaki pada 13 dan 14 Jun di Our Tampines Hub.
Lengkapkan silang kata ini dan dapatkan hadiah menarik.
Cara permainan:
1. Klik artikel di bawah
2. Baca artikel penuh atau tekan butang ‘Summarise’ di laman artikel untuk baca rumusan janaan AI
3. Dapatkan jawapan bagi soalan yang diberikan.
4. Berikan silang kata lengkap kepada kakitangan BH di reruai kami dan dapatkan hadiah menarik.
Soalan-soalan untuk 14 Jun:
Melintang
Menegak
1. Selain di Bedok and Dover, kini sebuah lagi Hab Perkhidmatan Pengaktifan dibuka di Kelab Komuniti Taman (______).
3. Songket yang dipakai Encik Syamsir dilipat dan dijadikan seperti (_________) agar beliau mudah mengayuh basikal.