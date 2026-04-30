Topic followed successfullyGo to BHku
Taman Warisan Melayu baru mesra kanak-kanak, tawar kegiatan menarik, pameran interaktif
Penulis dan anak seronok sertai kegiatan sesuai untuk seisi keluarga
Apr 30, 2026 | 5:30 AM
Anak-anak penulis, (dari kiri) Hamzah dan Munawwarah Mohammad Hanafi, meluangkan masa yang agak lama di pameran ‘Gema Bunyi Istana’, semasa mengunjungi Taman Warisan Melayu (TWM) pada 26 April. - Foto BH oleh NUR DHUHA ESOOF
Pembukaan Taman Warisan Melayu (TMW) baru-baru ini setelah tiga tahun ditutup bagi menjalani kerja baik pulih pasti membuat ramai teruja mengunjunginya.
Pusat budaya itu kini mengetengahkan tema baru, ‘Dari Rantau Ke Rumah’, melalui enam galeri tetap yang mempamerkan 279 artifak.
Naratif itu menelusuri evolusi identiti Melayu di Singapura, serta bagaimana hubungan masyarakat Melayu Singapura dengan masyarakat majmuk dan dunia Melayu yang lebih luas telah membentuk jati dirinya.
