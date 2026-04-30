Pembukaan Taman Warisan Melayu (TMW) baru-baru ini setelah tiga tahun ditutup bagi menjalani kerja baik pulih pasti membuat ramai teruja mengunjunginya.

Pusat budaya itu kini mengetengahkan tema baru, ‘Dari Rantau Ke Rumah’, melalui enam galeri tetap yang mempamerkan 279 artifak.



Naratif itu menelusuri evolusi identiti Melayu di Singapura, serta bagaimana hubungan masyarakat Melayu Singapura dengan masyarakat majmuk dan dunia Melayu yang lebih luas telah membentuk jati dirinya.