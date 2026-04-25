Riuh se-Kampong Gelam rai pembukaan semula Taman Warisan Melayu
Aneka persembahan papar budaya pelbagai suku kaum Melayu di S’pura
Apr 25, 2026 | 10:02 PM
Paluan kompang selama sekitar 15 minit tanpa henti mengiringi Perarakan Pecah Panggung yang bermula dekat Bussorah Street bagi membawa Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, ke Taman Warisan Melayu (TWM). - Foto BM oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Suasana di sekitar kawasan Kampong Gelam penuh meriah pada petang 25 April dengan pelbagai persembahan budaya ketika menyambut kedatangan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, ke Taman Warisan Melayu (TWM) bagi upacara pembukaan semulanya.
Encik Wong diarak dari Bussorah Street ke pintu masuk TWM di Sultan Gate, diiringi paluan kompang selama sekitar 15 minit tanpa henti.
