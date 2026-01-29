Tekanan akademik boleh hapus rasa ingin tahu kanak-kanak
Tekanan akademik boleh hapus rasa ingin tahu kanak-kanak
Wujudkan keadaan yang boleh pupuk rasa ingin tahu; bina pemikiran mendalam, kebolehan selesaikan masalah dan kreativiti
Jan 29, 2026 | 5:30 AM
Penulis berpendapat bahawa tekanan untuk menghasilkan prestasi baik dari segi akademik akan membuat kanak-kanak rasa kurang selamat untuk mencuba dan melakukan kesilapan. - Foto fail
Apabila kanak-kanak memulakan tahun persekolahan baru, mereka akan cepat membiasakan diri dengan rutin sekolah.
Ini sering dianggap perkara baik kerana ia menandakan keyakinan, kecekapan dan kesediaan untuk belajar.
