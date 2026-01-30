Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran WakuWaku Yakiniku mengumumkan penutupannya pada 17 September 2025 setelah berdepan dengan kenaikan sewa yang hampir mencecah kadar lima angka sebulan. Ia kembali beroperasi pada November setelah rundingan bersama tuan tanah. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran WakuWaku Yakiniku mengumumkan penutupannya pada 17 September 2025 setelah berdepan dengan kenaikan sewa yang hampir mencecah kadar lima angka sebulan. Ia kembali beroperasi pada November setelah rundingan bersama tuan tanah. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Cik Syaira ingin Big Mouth Bakehouse menjadinya lebih bermakna dan bukan mengejar ‘hype’ dan sensasi. Kini ia fokus untuk membina masyarakat antara pelanggan dengan tempat duduk yang tidak pernah tersedia ada di Fluff Bakery. - Foto BH oleh KHALID BABA

Cik Syaira ingin Big Mouth Bakehouse menjadinya lebih bermakna dan bukan mengejar ‘hype’ dan sensasi. Kini ia fokus untuk membina masyarakat antara pelanggan dengan tempat duduk yang tidak pernah tersedia ada di Fluff Bakery. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemilik perniagaan Fluff Bakery yang sebelum ini diumumkan ditutup, Cik Nursyazanna Syaira Md Suhimi, kembali dengan bakeri Big Mouth Bakehouse dengan kerjasama Penny University di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemilik perniagaan Fluff Bakery yang sebelum ini diumumkan ditutup, Cik Nursyazanna Syaira Md Suhimi, kembali dengan bakeri Big Mouth Bakehouse dengan kerjasama Penny University di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh KHALID BABA

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran WakuWaku Yakiniku mengumumkan penutupannya pada 17 September 2025 setelah berdepan dengan kenaikan sewa yang hampir mencecah kadar lima angka sebulan. Ia kembali beroperasi pada November setelah rundingan bersama tuan tanah. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran WakuWaku Yakiniku mengumumkan penutupannya pada 17 September 2025 setelah berdepan dengan kenaikan sewa yang hampir mencecah kadar lima angka sebulan. Ia kembali beroperasi pada November setelah rundingan bersama tuan tanah. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Cik Syaira ingin Big Mouth Bakehouse menjadinya lebih bermakna dan bukan mengejar ‘hype’ dan sensasi. Kini ia fokus untuk membina masyarakat antara pelanggan dengan tempat duduk yang tidak pernah tersedia ada di Fluff Bakery. - Foto BH oleh KHALID BABA

Cik Syaira ingin Big Mouth Bakehouse menjadinya lebih bermakna dan bukan mengejar ‘hype’ dan sensasi. Kini ia fokus untuk membina masyarakat antara pelanggan dengan tempat duduk yang tidak pernah tersedia ada di Fluff Bakery. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemilik perniagaan Fluff Bakery yang sebelum ini diumumkan ditutup, Cik Nursyazanna Syaira Md Suhimi, kembali dengan bakeri Big Mouth Bakehouse dengan kerjasama Penny University di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemilik perniagaan Fluff Bakery yang sebelum ini diumumkan ditutup, Cik Nursyazanna Syaira Md Suhimi, kembali dengan bakeri Big Mouth Bakehouse dengan kerjasama Penny University di Wisma Geylang Serai. - Foto BH oleh KHALID BABA

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Restoran Waku Waku Yakiniku antara restoran pertama yang mengenalkan konsep memanggang daging sendiri yang terkenal di Jepun. Selepas pembukaan semula, restoran itu mengenalkan set khas yang berharga $27. - Foto WAKU WAKU YAKINIKU

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Trend tutup-buka semula kedai hanya satu gimik? Langkah ‘mengelirukan’ disebabkan peniaga hadapi ketidakpastian, perlu susun semula jenama

Diiringi gambar berwarna hitam putih dan kapsyen penuh emosi, pengumuman tentang penutupan perniagaan makanan dan minuman (F&B) di media sosial lazimnya mengundang reaksi sedih daripada pelanggan.

Ini juga mungkin disusuli barisan panjang pelanggan yang beratur atau lonjakan pesanan untuk mendapatkan hidangan kegemaran mereka buat kali terakhir.

Inilah realiti yang semakin kerap dilihat dalam landskap F&B Singapura yang mencabar.

Pengumuman penutupan restoran menjadi satu perkara yang dilihat di media sosial dari masa ke masa.

Namun, beberapa minggu atau bulan kemudian, sesetengah perniagaan ini muncul semula sama ada di lokasi baru, unit yang sama, atau dengan nama dan konsep berbeza.

Ada pelanggan yang mempersoalkan jika langkah sedemikian satu gimik pemasaran semata-mata.

Di Threads, ada pengguna meluahkan rasa marah dan menyifatkan langkah sedemikian sebagai ‘mengelirukan’ dan ada yang mengumpamakannya seperti ‘bermain Monopoly’, apabila restoran berpindah-randah.

Ada juga yang bimbang pengumuman penutupan yang berulang kali akan menyebabkan pelanggan menjadi ‘kebal emosi’, sekali gus mengurangkan simpati terhadap perniagaan yang benar-benar berada dalam kesusahan.

“Saya tidak suka apabila F&B kata sokong sebab nak tutup, tapi lepas itu buka kedai lain,” tulis seorang pengguna Threads.

Seorang lagi berkata: “Kalau memang nak pindah atau ‘rebrand’ (penjenamaan semula), beritahu saja. Jangan buat orang ingat tutup selamanya.”

Namun, dari sudut pengusaha, pakar berpendapat keputusan ini selalunya didorong oleh keperluan untuk terus menghidupkan perniagaan dan kekal beroperasi, bukannya semata-mata strategi pemasaran.

Pensyarah Kanan Pemasaran Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Samer Elhajjar, berkata apa yang kelihatan seperti ‘drama’ kepada pengguna sering kali berpunca daripada tekanan kewangan dan keperluan untuk menyusun semula jenama.

“Di Singapura, pasaran sangat sengit, sewa yang meningkat, dan pelanggan mempunyai pilihan yang tidak berkesudahan,” katanya.

“Jika identiti perniagaan membawa ‘bagasi’ seperti ulasan buruk, keletihan menu, atau reputasi sebagai terlalu mahal, selalunya lebih murah dan lebih cepat untuk memulakan semula persepsi berbanding membaikinya.”

Menurut Dr Samer, pelanggan sering terikat dengan tanggapan pertama, menyebabkan penjenamaan semula dilihat sebagai cara untuk mengubah persepsi pelanggan.

“Papan tanda baru, suasana baru, cerita baru, tiba-tiba orang ramai kembali ingin tahu,” katanya.

Beliau menjelaskan bahawa pencetus utama kepada penutupan selalunya berkait dengan tekanan aliran tunai, sewa yang tinggi atau kekangan tenaga kerja.

Bagaimanapun, beliau mengingatkan bahawa penjenamaan semula bukanlah ‘pemadam ajaib’ yang boleh menyelesaikan semua masalah.

“Ia berkesan apabila masalah sebenar bersifat struktur tetapi masih boleh dibaiki,” katanya.

Namun, usaha itu akan gagal jika penjenamaan semula digunakan sebagai penyamaran, kerana sekiranya isu operasi yang sama masih wujud, pelanggan akan menyedarinya dengan cepat.

Dr Samer berkata taktik mencipta rasa tergesa-gesa seperti ‘peluang terakhir’ sememangnya berkesan dari sudut psikologi, tetapi hanya jika ia mencerminkan realiti sebenar.

“Jika sesebuah perniagaan benar-benar akan ditutup, lonjakan terakhir itu masuk akal,” katanya.

Situasi ini dapat dilihat apabila Warong Nasi Pariaman mengumumkan bahawa mereka akan menamatkan operasinya pada akhir Januari 2026.

Sejak pengumuman tersebut, ramai pelanggan yang hadir beratur panjang untuk memberi sokongan kepada perniagaan dan mencuba hidangan kegemaran mereka buat kali terakhir.

Namun, Dr Samer mengingatkan bahawa jika sesebuah perniagaan sebenarnya tidak ditutup dan mesej sedemikian digunakan berulang kali, ia boleh menjadi satu taktik kekurangan yang disengajakan.

Taktik ini merupakan satu strategi di mana peniaga dengan sengaja menghadkan bekalan atau akses kepada produk, untuk mencipta rasa kekurangan dan meningkatkan permintaan.

Penggunaan berulang, tambahnya, akan menjejaskan kepercayaan pelanggan.

“Kali pertama, pengguna melihatnya sebagai satu peristiwa sebenar. Kali kedua, mereka mula curiga. Kali ketiga, ia menjadi ‘meme’ (gambar di media sosial yang bersifat lucu atau menyindir),” katanya.

Bagi sesetengah pengusaha, pengumuman penutupan bukanlah taktik pemasaran, tetapi refleksi tekanan sebenar yang dihadapi.

Restoran WakuWaku Yakiniku mengumumkan penutupannya pada 17 September 2025 menerusi Instagram selepas berdepan tekanan operasi yang semakin meningkat.

Ketika itu, perniagaan tersebut sedang berunding mengenai sewa yang hampir mencecah kadar lima angka sebulan.

“Penutupan itu adalah satu kemungkinan yang sangat nyata,” kata pemiliknya, Encik Michael Lee.

“Ia satu tempoh yang sukar dan memaksa kami berfikir secara mendalam tentang mengapa kami memulakan perniagaan ini sejak awal.”

Sepanjang tempoh tersebut, WakuWaku Yakiniku mengadakan perbincangan dengan pemilik bangunan dan menjalani penstrukturan semula menyeluruh.

Pembekal Wagyu halal tempatan, King of Wagyu, kemudiannya mengambil alih sebagai pemilik, membolehkan model bekalan yang lebih bersepadu, kos makanan lebih rendah dan asas operasi yang lebih stabil.

Restoran itu kembali beroperasi pada 13 November di kedai yang sama di Bali Lane. Menurut Encik Lee, pengumuman penutupan tersebut bukan bertujuan mencipta publisiti.

“Kami mahu bersikap jujur, kami masih dalam kesukaran,” katanya.

“Industri F&B masih mencabar dan proses membina semula mengambil masa.”

Pembukaan semula itu menampilkan set khas buat pelanggan yang berharga $27, dengan fokus kepada harga berpatutan dan bukannya gimik pemasaran.

Fluff Bakery, yang menutup operasi selepas 13 tahun, baru-baru ini kembali sebagai Big Mouth Bakehouse, hasil kerjasama dengan Penny University di Wisma Geylang Serai.

Pemilik Fluff Bakery sebelum ini, Cik Nursyazanna Syaira Md Suhimi, berkata keputusan untuk menutup perniagaan itu adalah muktamad ketika dibuat.

“Apabila kami mengumumkan penutupan, semuanya tidak pasti. Perniagaan itu memang sudah tidak mampan dan kami benar-benar tidak mampu meneruskannya,” katanya.

Beliau mengakui terharu dengan sokongan luar biasa pelanggan pada hari-hari terakhir Fluff Bakery, namun secara peribadi beliau sudah kehabisan semangat.

“Saya benar-benar sudah hilang hati dengan perniagaan itu,” katanya.

Selepas bertahun-tahun berdepan tekanan dan keletihan, Cik Syaira berkata beliau mahukan sesuatu yang lebih bermakna.

“Saya mahukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih bermakna. Bukan ‘hype’, bukan mengejar pembesaran perniagaan sepanjang masa,” katanya.

Peluang membuka Big Mouth Bakehouse muncul kemudian apabila sebuah ruang baru dengan permit makan di tempat tersedia.

Konsep baru ini menekankan pembinaan masyarakat antara pelanggan, dengan Penny University mengendalikan bahagian kopi.

“Saya suka melihat pelanggan duduk, minum kopi, menikmati pastri. Tempat di mana orang ramai boleh berkongsi meja bersama,” katanya.

Pengarah agensi perhubungan APRW, Cik Nurul Rasheed, berkata ketelusan amat penting dalam mengekalkan kepercayaan pelanggan.

“Landskap F&B Singapura sangat kompetitif. Penjenamaan semula yang dibuat dengan teliti boleh membantu, tetapi ia mesti disampaikan secara jujur,” katanya.

Beliau berkata penggunaan berulang naratif penutupan boleh menjejaskan kredibiliti.

“Apabila pelanggan berasa tertipu, kepercayaan akan hilang, justeru komunikasi adalah kunci,” katanya.

Dr Samer bersetuju bahawa kejujuran kini boleh menjadi satu strategi penjenamaan.

“Pendekatan terbaik adalah melayan pelanggan seperti orang dewasa,” katanya.

Ketika tekanan ekonomi berterusan, pakar menjangkakan trend tutup dan buka semula akan terus berlaku.

Namun dalam jangka panjang, pelanggan mungkin menjadi semakin skeptikal.

“Apabila segala-galanya terasa sementara, orang akan bertindak secara sementara,” kata Dr Samer.

Bagi industri yang dibina atas rasa dan kepercayaan, cara pengusaha F&B menyampaikan cerita mereka mungkin sama penting dengan apa yang dihidangkan di pinggan.

Menurut Cik Nurul, apabila perniagaan mengumumkan penutupannya, mereka bersikap terbuka tentang sebab-sebabnya, dan ramai pelanggan setia tampil memberi sokongan.

“Apabila mereka dibuka semula dan berpindah lokasi dengan nama baru, pelanggan setia terus menyokong kerana komunikasi yang ikhlas dan autentik,” jelasnya.

Taktik jejas kepercayaan pelanggan “ Kali pertama, pengguna melihatnya sebagai satu peristiwa sebenar. Kali kedua, mereka mula curiga. Kali ketiga, ia menjadi ‘meme’ (gambar di media sosial yang bersifat lucu atau menyindir). Dr Samer Elhajjar, Pensyarah Kanan Pemasaran Universiti Nasional Singapura (NUS).